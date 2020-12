Utódlási tervvel vált vezetőt a dohányipari vállalat

Eddig csaknem 12 millió dohányzó választotta a Philip Morris füstmentes technológiáját, amely bár nem kockázatmentes, jobb megoldás a cigarettánál. A tervezett utódlással megújuló cégvezetés a vállalat jövőjét is ebben látja.

Fél évig tart a menedzserváltás, amelynek keretében a Philip Morris International (PMI) Inc. új vezetőket kap – számolt be róla a Világgazdaság. A folyamat 2021. májusában zárul majd le, amikor is az igazgatótanács ügyvezető elnöke, André Calantzopoulos (a jelenlegi vezérigazgató), míg a vezérigazgató Jacek Olczak (a jelenlegi ügyvezető elnök) lesz.

Tervezett utódlásról van szó, amely zökkenőmentes átmenetet biztosít a cégnek, így folytatódni tud a stratégia, amelynek keretében átalakul a dohányipari vállalat és vezető szerepre tör a füstmentes termékkategóriában is.

Az igazgatótanács jelenlegi elnöke, Louis Camilleri, személyes okokból úgy döntött, hogy ennek a bejelentésnek a napjával nyugdíjba vonul. Ezt követően André Calantzopoulos kinevezésének májusi hatályba lépéséig Lucio Noto, a PMI független elnöklő igazgatója tölti majd be az igazgatótanács ideiglenes elnökének pozícióját.

A Philip Morris International mostanra mind a hagyományos dohánytermékek, mind a füstmentes termékek terén széles termékportfólióval rendelkezik – emelte ki Calantzopoulos.

A hagyományos cigaretta füstmentes alternatívákkal történő helyettesítése olyan üzleti lehetőség, amely azokat a felnőtt dohányosokat szeretné megszólítani, akik valamiért nem szoknak le, de tisztában vannak a dohányzás káros mellékhatásaival.

A PMI vezetése a cég jövőjét a füstmentes technológiákra alapozza, amelyek bár nem mentesek a kockázatoktól, de a cigarettáknál jobb megoldást jelenthetnek. Ez a füstmentes termékportfóliója magába foglalja a hevítettdohány-termékeket és a nikotinos párát fejlesztő termékeket is. A vállalat becslései szerint idén szeptemberig bezárólag világszerte már 11,7 millió felnőtt dohányzó hagyott fel a dohányzással és választotta helyett a PMI hevítettdohány-termékeit, amelyek jelenleg 61 piacon érhetők el az IQOS márkanév alatt.