Varga Mihály: a hazai vállalkozások számíthatnak a kormány támogatására

A kormány az emberi élet védelme mellett számos eszközzel a koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk enyhítésén és a hazai munkahelyek megmentésén dolgozik – hangsúlyozta Varga Mihály, miután látogatást tett a Szamos Marcipán Kft. hétfőn újraindult üzemében a Pénzügyminisztérium (PM) tájékoztatása szerint.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy az országban fokozatosan, szigorú ütemterv mellett jó néhány hazai vállalkozás kezdte újra működését, ahogyan tette ezt a legnagyobb magyar édesipari vállalat is, amely az elmúlt egy hónapban kényszerült termelését felfüggeszteni.

A tárcavezető kifejtette, hogy a munkahelyek megvédése az elsődleges cél, ezért a kormány munkahelymegtartó támogatással, adóintézkedésekkel, hitellel segíti a vállalkozásokat abban, hogy minél kisebb veszteséggel legyenek túl a járvány okozta válsághelyzeten.

A Gazdaságvédelmi akcióterv megvalósítására 1345 milliárd forintot különített el a kormány a költségvetésből és eddig összesen több mint 600 milliárd forintot fordított a járvány elleni egészségügyi és gazdasági védekezésre – ismertette.

Varga Mihály kifejtette, hogy az eddig meghozott adóügyi intézkedések 300 milliárd forintot hagytak a vállalkozásoknál.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a Pénzügyminisztérium a múlt héten nyújtotta be a parlament elé azt az adókönnyítéseket tartalmazó javaslatcsomagot, amely szinte minden gazdasági szereplőt érint, és amely a jövő beruházásait segíti. Mint mondta: a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentése mintegy 4 millió munkavállalót érint, közel 160 milliárd forinttal segítve a vállalkozásokat. A kisvállalkozások adójának 12 százalékról 11 százalékra való csökkentése pedig 10 milliárd forintos könnyítést jelent a hazai cégeknek. Újabb befektetésösztönző intézkedésekre is tett javaslatot a tárca, amely 10 milliárd forintot hagyhat majd a cégeknél – közölte a Pénzügyminisztérium.