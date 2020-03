A barackot megviselte a fagy, a borszőlőben nem esett kár

Megtréfált bennünket a március, volt benne kora nyárra emlékeztető meleg, illetve több mint húsz centis hóval pár napig tél is.

Úgy tűnik, a folytatás is hasonlóan szeszélyes lesz, így a gyümölcstermelők nem sok jóval biztatják a leendő vásárlókat. A fagykár pontos mértékét még nem lehet megállapítani, de az biztos, jó termésre senki nem számíthat.

Leginkább a kajszit és őszibarackot kapta el teljes virágzásában a március 24-én, 25-én hajnalban mért mínusz öt fok, de jelzések szerint volt, ahol ennél is hűvösebbet mértek a megyében.

Horváth Aurél bátaszéki termelő szerint sok múlik azon, hogy kinek hol, milyen fekvésű az ültetvénye. Azon a területen, ahol le tudott „folyni” a hideg, vagyis lejtős az ültetvény, ott nagyobb a remény arra, ha nem is lesz jó a termés, de legalább valamennyi barackot tudnak majd a fákról leszedni a termelők. Első ránézésre úgy tűnik, a korai fajták jobban bírták, igaz, mire jött a hó és a fagy, ezek a fák már levirágoztak, mondta a termelő. Bizakodni lehet, de még érheti meglepetés a gazdát egy hónap múlva is. Volt arra is példa, hogy azt hitték megúszták a fagyos reggeleket, de pár héttel később a már kis barackok egyszerűen lepotyogtak a fáról. Ennek oka sokféle lehet, a hidegen kívül a magas páratartalom, valamint a hirtelen jött extrém tavaszi meleg, a túl sok felhős nap is okozhatja, hogy a barackfa – a rendelkezésre álló szénhidrátforrások lecsökkenése miatt – elkezdi ledobálni a gyümölcseit, mondta Horváth Aurél.

A múlt hét elején mínusz 3,5 fokot mértek Szekszárdon, a külterületen pedig mínusz 5 fokot, mondta dr. Vörös Géza agrármérnök.

– A csemegeszőlőnél láttam, hogy a kis hajtások megbarnultak. Ez hamarosan tőben le is pattan majd. Úgy tapasztaltam, a kései fajtákkal nincs gond. A borszőlők vesszői is hajtanak már, ezek jobban bírják a hideget. A szőlőben tehát nem lesz nagyobb gond, a gyümölcsösökben viszont igen – erősítette meg dr. Vörös Géza.

Az őszibaracknál és a kajszinál minél előbb el kell végezni a permetezéseket monília és tafrina ellen. Legalább a maradék termést próbálják megőrizni a gazdák. Arról nem is beszélve, ha semmi termés nem lenne az idén, akkor is kell permetezni, hogy a barackfák legalább jövőre jó állapotban legyenek.

Késik a tavaszi idő az idén Nem ette meg a kutya a telet, szokták mondani az idősebbek. Ők tudják, hogy a meleg decembernek, januárnak, februárnak mindig lesz böjtje. Így volt ez az idén is. A téli hónapokban mindenki örül az évszakhoz képest jó időnek, a gazdálkodók kevésbé. Ők tudják, megbosszulja magát a korán jött tavasz. A következő napokban ismét hűvösre, már-már téliesre fordul az idő, igazi tavaszban, napsütésben, melegben, majd csak április 8-a után lehet részünk. A vetést, kerti munkákat is az időjáráshoz kell igazítani.

Borítókép: A szekszárdi Karácsonyi József az őszibarackfái között. Bizakodik, hogy lesz rajtuk termés