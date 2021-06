A cukorborsó, vajbab ma még megfizethetetlen

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

Mozgalmas volt a szekszárdi piaci nap szerdán, a legtöbben gyümölcsöt vásároltak, paprikát, paradicsomot, új tököt, a zöldborsót, vajbabot pedig inkább csak nézegették a vásárlók. Ami nem is csoda, hiszen horribilis árat kértek kilójáért. Az eper eltűnt a piacról, de megjelent a sárgabarack és a cseresznye, valamint a meggy. Újburgonyából is volt bőven kínálat, illetve a kovászolni való uborkából is. Bár ez utóbbi ára se mondható barátságosnak, főleg, ha külön meg kell venni hozzá a kaprot is, márpedig anélkül nem igazán finom a kovászos uborka.

Hasonló a helyzet a petrezselyemmel is, szálanként is lehet belőle venni, mert olyan drága. A vásárlók úgy tűnik megértőek, egymás között is mondogatták, nem csoda, hogy minden sokba kerül, hiszen nincs eső és az előrejelzés szerint nem is lesz egyhamar, így a kertészkedés, locsolással együtt sokba kerül és kevesebb is terem, mintha az ég öntözné a földet.

A lecsónak való paprika is nagyon drága, úgy tűnik, a nyár gyors és finom vacsoráját még sokan nem fogják egyhamar elkészíteni.

Árak

Újburgonya: 420-450 Ft/kg (mérettől függően)

Uborka: 520-560 Ft/kg

Tök: 550 Ft/kg

Kapor/csokor: 150-210 Ft

Vöröshagyma: 220-280 Ft/kg

Padlizsán, cukkini: 550-600 Ft/kg

Paprika (TV): 560-610 Ft/kg (minőségtől függően)

Cukorborsó, héja nélkül: 1200 Ft/kg

Vajbab, sárga húsú: 1600 Ft/kg

Petrezselyem, csokorban: 550 Ft/5 szál

Petrezselyem darabban: 150 Ft (vastagabb szál)

Sárgabarack: 1000 Ft/kg

Cseresznye: 800-1200 Ft/kg

Meggy: 700-900 Ft/kg

Eper (csak mutatóban volt): 1300 Ft/kg