A felelős állattartók készülnek a várható kivételes helyzetekre

A házi kedvencek és haszonállatok ellátására egyaránt érdemes előre felkészülni a jelenlegi járványhelyzetben, hiszen előfordulhat, hogy a gazda házi karanténba kényszerül, vagy kórházi ellátásra szorul. A legfontosabb tudnivalókról a NÉBIH adott tájékoztatást.

A koronavírus miatt kialakult, a mindennapi életvitelt jelentősen megváltoztató járványhelyzetben a felelős állattartóknak a kivételes helyzetekre is érdemes előre felkészülniük, hogy kedvenceiket biztonságban tudhassák. Számukra nyújt tanácsokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Mint írják, a jó gazda gondosságával kell eljárni, vagyis biztosítani kell az állat jólétéhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a megfelelő elhelyezésre, az ellátásra, a táplálásra, valamint a mozgás lehetőségének biztosítására. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az állattartók kedvenceiket biztonságban tudhassák, érdemes előre felkészülniük a váratlan helyzetekre.

Házi karantén esetén az állatok napi ellátása alapvetően biztosítható, de elővigyázatosságból érdemes a megszokott tápokból kicsit többet beszerezni, hogy legyen tartalék, illetve az élelem mellett a megfelelő mennyiségű alomról és tisztítószerről is gondoskodni kell. Tartós beteg vagy speciális tápszert igénylő állatoknak érdemes minél hosszabb időre beszerezni a gyógyszert és a speciális tápot. Mivel a házi karantént nem lehet elhagyni, a kutyák sétáltatását érdemes előre egyeztetni a családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, persze a mindenkori járványügyi szabályokat nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Tanácsos figyelemmel kísérni az állatorvosi rendelők közleményeit, és kizárólag indokolt esetben orvoshoz vinni a kedvencet, de ekkor is előzze meg időpont-egyeztetés a találkozót. Kisebb problémák esetén jobb telefonon kikérni az orvos véleményét, a halasztható ügyeket pedig meghagyni későbbre.

Érdemes azt is átgondolni, hogy tartós távollét, ez esetben például kórházi karantén esetén, hogy lehet megoldani a házi kedvencek ellátását. Fontos előre megbeszélni a családtagokkal, a szomszédokkal, a barátokkal, hogy tudnak-e ilyen helyzetben segíteni. Az állat oltási könyvét, esetleges gyógyszereit, az adagolási információkat, orvosi feljegyzéseket célszerű összekészíteni és könnyen elérhető helyen tartani. Az ellátás történhet akár az állat tartási helyén – amennyiben ezt a járványügyi előírások lehetővé teszik – vagy a segítő személy lakhelyén, környezetében is. Egyedülállók esetében felmerülhet az a lehetőség, hogy az állattartó lakhelye szerinti önkormányzat bevonásával biztosítják az állatok ideiglenes elhelyezését. Az önkormányzatoknak célszerű felmérniük azon önkéntesek körét, akik ilyen helyzetben bevonhatóak.

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet a haszonállattartó gazdaságok vezetőit is kihívás elé állítja. Fel kell készülniük a kivételes helyzetekre is, annak érdekében, hogy a telepen tartott gazdasági haszonállatok ellátása folyamatosan biztosított legyen. Nekik azt tanácsolja a NÉBIH, hogy az általános járványvédelmi előírások betartása mellett, a koronavírus-járvány megelőzése érdekében is, fordítsanak fokozott figyelmet a higiéniai szabályok szigorú betartására, folyamatosan kövessék és alkalmazzák a humán járványvédelmi intézkedéseket.

A munkát végzők számára ajánlott olyan kézfertőtlenítőt kihelyezni a szociális blokkokban, amelyet érintés nélkül is lehet használni. Ha a munkavállaló, vagy a vele egy háztartásban élő megbetegszik, maradjanak otthon, értesítsék telefonon a háziorvosukat és a foglalkozás-egészségügyi ellátást végző orvost is. Át kell gondolni, hogy a telep dolgozóinak megbetegedése és munkájuk kiesése esetén ki tud bekapcsolódni az állatok átmeneti ellátásába. Az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyt el kell látni a szükséges útmutatással az állatok ellátásáról, és emellett, ha lehet, érdemes nagyobb mennyiségű takarmányt és alomanyagot beszerezni a tartalékképzés biztosítása érdekében.

A NÉBIH közleményében leszögezik: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a társállatok vagy más háziállatok, illetve a vadállatok megfertőződhetnek az új koronavírussal, mint ahogy arra sem, hogy az állatok a fertőzés további forrásaivá válhatnak az ember számára. Mivel az állatok és az emberek egymás között terjeszthetnek bizonyos betegségeket, az állatok kezelése és gondozása során, elővigyázatosságból, az alapvető higiéniai feltételeket mindig be kell tartani, célszerű elkerülni, hogy idegenek simogassák kedvenceinket.