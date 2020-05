A futárszolgálatokat erősítette a járvány

Áprilisban az e-matrica-rendszerben közlekedő személygépjárművek forgalma a felére, az e-útdíj-rendszert használó tehergépjárműveké pedig ötödével esett vissza a múlt év azonos időszakához képest a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) adatai szerint.

A NÚSZ Zrt. díjköteles gyorsforgalmi- és főutakra telepített portálkamerái az e-matrica-rendszerben közlekedő személygépjárművek, úgy mint autók, buszok, motorkerékpárok esetében 54 százalékkal kevesebb járműáthaladást rögzítettek idén április 1-30. között. Az e-útdíj-rendszert használó tehergépjárművek forgalmában pedig 21 százalékos volt a visszaesés a múlt év áprilisához képest.

Ugyanebben az időszakban Tolna megyében lévő fix portálokra telepített kamerái az e-matrica-rendszerben közlekedő személygépjárművek esetében bő 261 ezer, az e-útdíj-rendszert használó tehergépjárműveknél közel 77 ezer járműáthaladást érzékeltek.

Egy évvel korábban, ugyanezek a kamerák az e-matrica-rendszerben közlekedő személygépjárművek esetében közel 542 ezer, az e-útdíj-rendszert használó tehergépjárműveknél pedig valamivel több, mint 96 ezer járműáthaladást láttak.

Fentiek alapján a forgalomcsökkenés mértéke idén áprilisban a személyszállító járművek esetében 52 százalékos, a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek esetében körülbelül 20 százalékos volt Tolna megyében a tavalyi év azonos időszakához képest.

A forgalmi adatok heti bontása alapján elmondható, hogy míg az e-matrica-rendszerbe tartozó járművek esetében sokkal egyenletesebb volt a forgalom mérséklődése az elmúlt hetekben, addig az e-útdíj-rendszerben arányaiban jóval nagyobb volt a forgalomingadozás.

A NÚSZ Zrt. adatai szerint az e-útdíj-rendszerben az alkalmi viszonylati jegyet váltó, kisebb fuvarozóknál volt nagyobb mértékű a visszaesés: viszonylati jegyből körülbelül 40 százalékkal kevesebb útdíjbevétel folyt be múlt év áprilisához képest. A nagyobb vállalkozásoktól 15 százalékkal kevesebb útdíj érkezett az államkasszába.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete adatai szerint a fuvarozók kisebb forgalmának egyik oka, hogy a szállítóknak alkalmazkodniuk kellett a határellenőrzések visszaállításához és a járványhelyzet miatt bevezetett új szabályokhoz. A közúti árufuvarozás volumene leginkább azokban a szegmensekben csökkent, ahol az ipari termelés visszaesett, ilyenek például az autógyárak és a hozzájuk kapcsolódó autóipari beszállítás, a bútoripar, a konfekció vagy a szórakoztató, élvezeti cikkek gyártása. Ugyanakkor a gyógyászati és higiéniai termékek vagy a friss és tartós élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek és hasonló termékek szállítására nem csökkent az igény.

Bútort nem, de pelenkát rendelnek

Jelentősen visszaesett az elmúlt két hónapban azoknak a megyei fuvarozóknak a forgalma is, akiket megkérdeztünk. A tamási székhelyű Bordás József elmondta, mind a lakossági, mind az üzemi, vállalkozói megbízások száma csökkent. Az emberek kevesebb bútort, hűtőszekrényt vásárolnak, a vállalkozók szintén kevesebb alkatrészt rendelnek, beszerzést bonyolítanak. Náluk például öt munkanapból átlagosan egyet tudnak munkával kitölteni. Hasonlóan vélekedtek az autómentősök is. Egy szekszárdi székhelyű cég vezetője, Propszt Roland viszont arról számolt be, hogy a futárszolgálatuknak húsz százalékkal több megbízása lett az elmúlt időszakban. Az emberek a kávétól a pelenkáig, a kutyaeledeltől az italokig több megrendelést bonyolítottak futárszolgálaton keresztül. Így ők jobban jártak, a járműveiket hasznosítják.