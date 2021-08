A gazdasági mutatók már Tolna megyében is a helyükre álltak

A koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt a megyei iparkamaránál is jelentős változások várhatók. Dr. Fischer Sándor elnök lapunknak elmondta, hogy a jövő héten összeül az elnökség, azután pedig a kamara küldöttgyűlése, hogy megváltoztassák az alapszabályukat. A kamara elnöksége tíz tagból áll, és éves munkaterv alapján működik.

Az elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A küldöttgyűlést a kamara elnöke hívja össze, évente legalább egyszer. – Az alapszabályunk módosítása arra vonatkozik, hogy a küldöttgyűlést akkor is össze tudjuk hívni, ha esetleg komolyabb veszélyhelyzet alakulna ki. A járvány negyedik hullámában is szeretnénk minden helyzetet megfelelően kezelni, megfelelő döntéseket hozni, a működésünket biztosítani – mondta.

Hozzátette: vállalkozói részről a járvány miatt nagy gond nincsen, minden a megszokott kerékvágásban halad, sőt, úgy érzi, hogy Tolna megye a negyedik hullámból is jól kerül majd ki.

Ismertette, hogy a termelés nem igazán esett vissza, a pandémia inkább a szolgáltatás területét érintette, de már itt is javulnak a számok. A szolgáltatás, a turizmus területén volt visszaesés, de az elmúlt időszakban ott is helyreálltak a mutatók. Ami határozottan fejlődni tudott, az az ipar és a kereskedelem.

Ahogy tudják, támogatják a vállalkozókat: a Széchenyi Kártya mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított hitelkonstrukció anyagi forrást biztosít azoknak, akik vállalkozásaik területén további fejlesztéseket akarnak. Akár félmilliárd forintot is tudnak biztosítani a vállalkozás fejlesztésére. A kamara a hitelképességet a bankokkal együtt vizsgálja. A visszafizetésre a vállalkozásoknak hosszú időt biztosítanak.

Járványkezelés és bérek

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára augusztusban jelentette be, hogy a járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, a kormány újraindította a gazdaságot. Hazánk továbbra is a gazdasági növekedés pályáján áll. 2010 óta több mint duplájára emelkedtek a minimálbérek, ami „tolóhatást” gyakorolt a többi bérre is. Magyarországon jelenleg 4,7 millióan dolgoznak, a regisztrált álláskeresők száma kétszázhatvanezer alá csökkent. 2021 január–májusban a tizenegy évvel ezelőttihez képest a bruttó keresetek 109 százalékkal, a nettó keresetek kedvezmények nélkül 112,5 százalékkal, a családi kedvezményekkel számolt nettó keresetek pedig 119 százalékkal emelkedtek. Kijelentette, kilenc éve folyamatosan emelkedtek a reálbérek is. A nettó átlagkereset vásárlóértéke jelenleg több mint hatvan százalékkal nagyobb, mint tíz éve. A koronavírussal kapcsolatos kormányzati honlapon további részletek találhatók.