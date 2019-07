A gyümölcstermelők szerint nagyon küzdelmes év az idei

Küzdelmes éve van a gyümölcstermesztőknek. Cseresznyéből, meggyből kevés lett, annak is gond volt a minőségével. Sárgabarackból, őszibarackból bőséges a termés, ezeknek viszont alacsony az ára. Almából Tolnában az országosnál nagyobb terméshozamban bíznak.

Tavasszal még minden biztató volt, a cseresznye és a meggyfák dugig voltak virágokkal, szép termés ígérkezett, mondta Fazekas Márton kisvejkei agrármérnök-gazdálkodó. A májusi eső aztán „lerendezte” a termést, a cseresznye nagy része lerohadt, a szemek kirepedtek, és csak kis mennyiséget lehetett épségben leszedni, aminek viszont nagyon jó volt az ára. A moníliafertőzés miatt sajnos a repedt szemeket is le kellett szedni, ami jelentős költséget jelentett, mondta a termelő.

Most javában érik a kajszibarack, ami ismét csak küzdelmeket okozott. Jó termés volt, a gyümölcs minőségével sem volt gond, viszont mindenkinek termett belőle bőven, így a piac telített, nehéz értékesíteni, mondta Fazekas Márton. Válogatták nagyság és minőség szerint, a külföldi piacot is megcélozták, ahol a gyümölcs negyven százalékát tudták értékesíteni.

Belföldön a feldolgozókat is megkeresték, de velük az a gond, hogy alig kínálnak annyit kilójáért, ami éppen fedezi az önköltségi árat. A szedési költség egyébként kilónként 30 és 70 forint között mozog, attól függően, hogy kell-e válogatni. Összességében majdnem jobban jártak tavaly, amikor ugyan kevesebb termet, de sokkal jobb áron lehetett eladni – tette hozzá Szénási Tibor.

Hamarosan érik az alma, – a korai, nyári már be is érett – szeptember elején szedik azokat a fajtákat, melyek télen is elállnak. Nagy István bátaszéki termelőnek 2,5 hektárnyi almása van. Mint mondta, az országos hírekben azt hallani, hogy a tavalyi nagy mennyiség után az idén a felére sem nagyon kell számítani, ezzel szemben a megyében mindenki szép termést vár. Abban bíznak, hogy jobb áron el lehet adni a gyümölcsöt, mint tavaly, amikor a léalma-feldolgozók kilónként mindössze 17 forintot kínáltak érte.

Leszedni sem volt érdemes, mert az többe került volna, mint a ráfordított pénz. Az alma ugyanis költséges gyümölcs – teszi hozzá – évente legalább tizennyolcszor kell permetezni, hogy a molyoktól megvédjék. Arról is beszélt, hogy idén hektáronként 500 mázsa körüli mennyiséget várnak, ennek egy részét a már jól bevált „szedd magad mozgalom” keretében kívánják értékesíteni. A többit pedig meglátják, ez függ attól is, hogy a közeli Érsekcsanádon lévő feldolgozó milyen összeget kínál.