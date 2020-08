A kései szőlőfajtákat még permetezni kell

Bár hivatalosan megkezdődött a szüret a megye mindkét borvidékén, vannak szőlőfajták, amelyeket még javában permetezni kell, ilyen például a merlot, a cabernet franc és a sauvignon, de a kékfrankos is. Ugyan zsendülnek már a kései fajták is, de a szüret még odébb van.

Az évek óta megszokott aszályos, meleg júliusi időjárás idén nem érkezett meg, így a zsendülés és az érés átlagos ütemű. A júliusban leesett hatvan milliméternyi csapadék sokszor hidegfronttal érkezett, amely többször lefékezte a szőlő fejlődését. Így most augusztus elején a „normális” ütemben fejlődik a szőlő.

A zsendülésben, érésben előrébb jutott fajtáknál (Kékoportó, Zweigelt, Pinot Noir) a réz és a kén hatóanyagok mellé nyomatékosan javasolható botritisz elleni készítmény hozzáadása is. Ezzel megelőzhetjük a cukrosodó bogyókon elinduló rothadási folyamatokat, mondta dr. Vörös Géza agrárszakmérnök, aki hétről hétre elkészíti a növényvédelmi előrejelzést.

A korai fajtáknál figyelni kell a réz és folpet tartalmú készítmények hosszú (huszonegy-harminc nap) várakozási idejére. A tömött fürtű vagy rothadásra hajlamos fajták esetében fokozott veszélyt jelent a botritisz a termésre. Ez az oka annak, hogy már most javasolják a megelőző védekezést. A gombabetegség járványtanához tartozik, hogy a már kialakult fertőzést nem lehet „gyógyítani”. Az érés során akár húsz-harminc százalékos termésveszteség is kialakulhat. Az érő, cukrosodó bogyóállományban robbanásszerűen szétterjedhet a fertőzés újabb esők hatására, de sajnos nagy mennyiségű csapadék nélkül is jelentős veszélyben vannak a fürtök. A megelőzés tehát kiemelten fontos.

Az elviaszosodott felszínű bogyóállományra már egyre kevésbé veszélyes a lisztharmat és a peronoszpóra. Előbbi igazából már semmilyen kárt nem tud tenni a fürtökben. A peronoszpóra azonban a felső, vitorla alatti fiatal leveleket még erősen megfertőződheti a kései fajtáknál. A leveleken megjelent tüneteket célszerű komolyan venni, mert a későbbiekben a fonáki részén képződő ezüstszínű penészgyepről a konidiumok lemosódnak a fürtökre és a továbbiakban a bogyók károsodása is elkezdődhet. A merlot, cabernet, kadarka esetében felszívódó készítményekkel érdemes folytatni a védekezést.

A többi fajta esetében elmondható, hogy a mostani időszaktól már a kontakt (réz és kén) készítmények használata elegendő peronoszpóra és lisztharmat ellen.

Ebben az évben is előfordult több ültetvényen vadkár. Az őz, a borz, a szarvas valamint a vaddisznó ugyanis nagy kedvvel keresi meg a legérettebb szőlőt. A vadak hihetetlen ügyességgel találják meg a legérettebb részeket és fogyasztják el a bogyókat. A károk megelőzésére jelenleg a legbiztosabb megoldás a kerítésépítés.

Megyénkben nincs szükség karanténra kabóca miatt Kabócák ellen is folytatni kell a védekezést. Maga a kártevő nem karanténbesorolású, csak a betegség (vagyis az aranyszínű sárgaság fitoplazma), amit terjeszt. A borvidéken az amerikai szőlőkabóca-lárvák károsítása folyamatos, a lárvák L5-ös fejlettségűek. Az elmúlt napokban, a lárvák mellett, megjelentek az amerikai szőlőkabóca első kifejlett egyedei is. Előfordulásuk egyelőre csak szórványos az ültetvényekben. Az általa terjesztett karanténbetegség – az aranyszínű sárgaság fitoplazma – jelenlétét még nem igazolták az elmúlt években elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, így Tolna megye, a jelen állapot szerint, mentes az aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségtől. Ennek a státusznak a fenntartása miatt fontos az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Erre legalkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot.

Borítókép: Sok most a teendő a szőlőben. A korai fajtákat már szüretelik, a később érőket még védeni kell