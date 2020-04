A megye borászatait is megviseli a járvány

A koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozza a magyar szőlészeteket-borászatokat is. Az éttermek, a szállodák, a szaküzletek bezártak, a kieső bevételek egyre jobban megviselik az ágazatot.

Mészáros Pál, a szekszárdi borvidék egyik kiváló borásza kérdésünkre elmondta, a vendéglátóipari egységek bezárásával, a borkóstolások, birtoklátogatások és egyéb borral kapcsolatos rendezvények elmaradásával, valamint a helyben történő fogyasztás lehetőségének átmeneti megszűnésével alaposan visszaesett a borértékesítés. Bár eddig ők nem foglalkoztak vele, mostantól megpróbálják az internetes értékesítést. Ez azonban nem pótolja a személyes kapcsolatokra épülő borkóstoltatásokat.

Mészáros Pál elmondta, a szőlőben közben folyik a munka, a metszést, a vesszők lekötözését már befejezték, jelenleg az új telepítésű szőlőterületen végzik az ültetést. Nagyon jó erre az idő, hiszen jelenleg nincs is más munka és így a munkásoknak tudnak feladatot adni. A csapadék viszont nagyon hiányzik a talajból. És ami még hiányzik, az a nagy társasági élet, mely a borbemutatókhoz kapcsolódik.

Bősz Adrián, a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke – aki maga is több ültetvénnyel rendelkező borász – elmondta, azoknak csökkent leginkább a bor­értékesítésük, akik szállodákba, éttermekbe, borbárokba szállítottak. Kisebb a veszteségük azoknak, akik a multinacionális kereskedőláncokkal kötöttek szerződést, hiszen az üzletek nyitva vannak, bár itt is kisebb lett a forgalom. A szekszárdi borvidéken nagyon sok pincészet foglalkozik vendéglátással, most nekik is kiesik az ebből származó bevétel.

Kérdés az is, hogy szüretre mennyi bor marad majd a pincékben, és ez mennyire viseli meg a bortermelőket, mondta Bősz Adrián. Egyelőre mindenki vár, bíznak a gazdaságot segítő intézkedésekben, melyek a borászokat, szőlőtermelőket is érintik. Sokan keresik az alternatív értékesítési formákat, így a webshopokat, online értékesítést. Az biztos, hogy nem egyik napról a másikra fog helyreállni az ágazat, még akkor sem, ha a nyárra véget ér a járvány, tette hozzá az elnök. Kérdés, lesz-e pénzük az embereknek a borvásárlásra.

A gondok ellenére pozitívan próbálják meg a borászok a helyzetet kezelni, kesergésre nincs idő, a pincében, szőlőültetvényen mindig van munka.

Bodri István a Szekszárdi Hegyközség elnöke is hasonló véleményen van. Mint mondta, próbálják túlélni ők is ezt a nehéz időszakot. A borászok közül azok vannak még nehezebb helyzetben, akiknek sok a primőr boruk – friss fehérek, rosék – mert ezek nem csúsztathatók el minőségi romlás nélkül a következő évre. Több hónapos kiesés várható bevételből, ugyanakkor a szőlőt művelni kell, a permetszerek drágultak, a munkabér szintén. Minden nehézség ellenére azonban folyik a munka a szőlőkben, pincékben. Kis szerencsével az idei évben is kiváló minőségű borokat készíthetnek majd.

Újdonság a digitális borkóstolás A járvány előtt a borvásárlások körülbelül nyolcvan százaléka történt személyesen, az online értékesítésből pedig csak a forgalom fennmaradó húsz százaléka származott, a bortársaságok adatai szerint. Mára ez az arány megfordult. Az unió több országában is hasonlóak a gondok, a német borrégiókban például digitális borkóstolóra hívják az érdeklődőket. Megrendelnek egy kóstolócsomagot és megegyeznek egy időpontban, amikor virtuálisan „találkozhatnak” a borásszal, aki élőben mutatja be nekik az egyes tételeket az interneten keresztül. Mindenki az otthonában kóstol, mégis együtt lehet más borkedvelőkkel és a borásszal.

Borítókép: Dr. Bodri István borász szerint a friss borok, rosék miatt fájhat most sok termelő feje