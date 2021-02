A megyei cégeknek is sokat segít az ágazati bértámogatás

Működik a bértámogatási rendszer. A megmaradást szolgálja. Munkaszerződésre szükség van. Sikerült megtartani a munkahelyeket. Gyors és hatékony az ügyintézés.

„A kormány a veszélyhelyzeti intézkedések nyomán hasonlóképpen meghosszabbította az ágazati bértámogatás igénylését 2021. március 10-ig. A koronavírus miatt nehéz helyzetbe került turizmus-vendéglátás és szórakoztatási szektorok munkavállalóinak támogatása így a februári bérekre is jár” – jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

– Tolna megyében idén februárig több mint kétszázötven kérelmet nyújtottak be a vállalkozások, melyben mintegy kétezer munkavállaló munkabérének kifizetéséhez kértek támogatást – tette hozzá a fentiekhez dr. Horváth Kálmán. Tolna megye kormánymegbízottja elmondta, hogy a benyújtott kérelmek alapján megítélt ágazati bértámogatások nagy részének kifizetése már meg is történt. A kormány döntése alapján a fennmaradó összegekhez előlegként pár napon belül hozzájutnak az érintett vállalkozások. A kérelmet benyújtó vállalkozások 74 százaléka a vendéglátás területén tevékenykedik, 6 százaléka szálláshely-szolgáltatást nyújt, a többi munkaadó fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, egyéb sporttevékenység, utazásszervezés, illetve a személyszállítás kategóriákba sorolható. A támogatást kérő munkaadók közel egyharmada egyéni vállalkozó.

A korlátozó intézkedések meghosszabbítása miatt azonban már négy hónapnyi, november-december-január-február hónapokra vonatkozó támogatás – a szálláshely-szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében három hónapnyi – igényelhető, egészen március 10-ig. A támogatások elszámolása és kifizetése havonta, a munkaadók által beküldött jelenléti ívek és bérjegyzékek alapján utólag történt. A kormány február 2-i döntése alapján azonban a vállalkozások támogatási előlegként előre, a támogatás megítélésével egyidejűleg megkapják a megítélt összeget.

Dr. Horváth Kálmán azt is közölte, hogy a támogatás részletes feltételei, a kérelemhez szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.munka.hu honlap, az Ágazati bértámogatás-program menüpontja alatt. A kérelmeket a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályára lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton.

A lehetőséggel a Kosárlabda Sport Club Szekszárd is élt. – Nálunk mindenki, azaz huszonhét munkavállaló van bejelentve teljes munkaidős, azaz heti negyvenórás foglalkoztatásra – adott tájékoztatást Rick Mónika sportmunkatárs. – A támogatás csak a munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókra vonatkozik. Tehát ebbe a körbe nem tartoznak a megbízási szerződéssel rendelkezők, egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók, táppénzen, fizetés nélküli szabadságon lévők. A kérelmet a szükséges nyilatkozattal, dokumentumokkal – köztük a NAV által kiadott köztartozás-mentességet igazoló, harminc napnál nem régebbi közokirattal együtt – benyújtottuk a kormányhivatalhoz. A hivatal munkatársai nagyon segítőkészek voltak, bármilyen kérdés esetén lehetett őket hívni, illetve az elszámolás határideje előtt fel is hívtak bennünket, hogy minden rendben van-e. Hamarosan megérkezett a címünkre huszonhét határozat, mely igazolta, hogy elfogadták a bértámogatási kérelmünket az összes munkavállalóra. Szabó Gergő, a KSC ügyvezető elnöke úgy fogalmazott, hogy jelentős segítségnek nevezhető az egyesületnek megítélt bértámogatás. – Nyilván mindig jól jön minden fillér, de ebben a helyzetben ez a megállapítás különösen igaz – folytatta az ügyvezető elnök. – A csapatra a mostani szünet után február 13-tól ismét várnak a bajnokság mérkőzései, ezzel együtt összpontosítunk a Magyar Kupára is. Az ilyen pozitív dolgok, mint az említett anyagi támogatás, hatással vannak az általános közérzetre is, tehát ebben az értelemben is sokat jelent.

Klotz István, a dombóvári Fortuna Vendéglátó KKT. ügyvezetője szintén benyújtotta az igénylést. – Éppen a napokban érkezett meg a támogatás – mondta el lapunknak. – Ennek hiányában súlyos likviditási gondokkal számolhatna a cégünk. Még egyértelműbben fogalmazva, valószínűleg egy nehezen leküzdhető gödörbe kerültünk volna. Ezt a gödröt sikerült most áthidalnunk, ezt nyugtázhatja tizenkét alkalmazottunk is.

Ugyancsak megkapta a támogatást – november és december hónapokra – a Földvár Gasztro Kft. Dávid István ügyvezető hozzátette, hogy a januári összeget még várják, de minden számítás szerint az is megérkezik hamarosan. – Pontos könyvelés, valamennyi hiteles igazolás, dokumentum benyújtása és köztartozás-mentesség mellett gyorsan és hatékonyan működik az ügyintézés, nem kétséges a támogatás elnyerése – tette hozzá.

A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület is megsínylette a pandémiás időszakot, a veszteséget pedig tetézte, hogy az egyesület nem tartozik a társaságiadó-kedvezményezettek körébe. – A működési költségek előteremtése jelentősen megnehezült – tudtuk meg Jámborné Inger Nikolettától, a szervezet gazdasági vezetőjétől. – Nemcsak a versenysportból élünk, hanem sportnapokat, céges és egyéb szabadidős rendezvényeket is tartunk, illetve tartottunk, amíg lehetett. A fadd-dombori edzőtáborunkból származó bevétel is kiesett, néhány szponzor kénytelen volt megválni tőlünk, így kifejezetten jól jött a kormányzati bértámogatás.

Borítóképen: Rick Mónika, az Atomerőmű KSC Szekszárd sportmunkatársa és Szabó Noémi szakmai és sportigazgató