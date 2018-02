A méz és a füstölt áru a sláger

A szombati időjárás nem kedvezett éppen a piacozásnak, ami meg is látszott a szekszárdi csarnokban mind az árusok, mind a vevők számát tekintve. Azért szerencsére az esőzés, illetve havazás nem mindenkit riasztott el.

A zöldségek ára nem meglepő módon most elég magas. Burgonyát fajtától függően 120-200 forint közötti áron kínáltak. Sárgarépa szintén 120-200 forint között volt kapható, a zöldség ára jóval borsosabb, azt 550 és 700 forint között találtunk – természetesen ez alatt kilogrammonkénti árszabást kell érteni. Zellert (darabját) 280 forintért is láttunk, de nagyon szépet tudtunk venni már 200-ért. A TV paprikának 1200-1500 forint volt kilogrammja, a paradicsom ára is 1000 forint felé közelített, kivéve a csökkent minőségűt, amelyeket 600 forintos áron is lehetett kapni. Káposztát 180-200, salátát 200-250 forintért kínáltak, előbbit kilogrammonként, utóbbit darabonként. Aki karfiolt szeretett volna a vasárnapi ebédhez, annak 500-650 forintos árat kellett kifizetnie kilójáért.

A gyümölcsök közül a tél nagy slágere az alma számtalan fajtában és persze eltérő minőségben volt elérhető, így az ár többnyire 100-tól 450 forintig terjedt. Az egyik zöldségesnél a szőlőkhöz helyezett ártáblára 1000-est írtak. Narancsot 500-690 forint, körtét 400 és 800 forint között találtunk.

A viszonteladók mellett most is voltak kistermelők, illetve háztáji portékáikat kínáló árusok a piacon. Bontott diót tőlük például elég jó, kilogrammonkénti 2000 forintos áron lehetett kapni. Nagyon sokan hoztak mézet, igen sokfélét, így a vegyes virágméztől kezdve a repcemézen át egészen az akácig terjedt a választék, 1400-2200 forint közötti áron.

A füstölt áruknak szintén szezonja van: sütni való hurka kolbász, füstölt sonka, kolbász, házi és csemegeszalámi, sonka és szalonna több standon is kapható volt.

Összességében érdemes kilátogatni a piacra, és még inkább érdemes átnézni a kínálatot, mert a kilogrammonkénti árak között akár több száz forintos különbségek is lehetnek, nem feltétlenül a minőséggel arányosan.

Az általunk megfigyelt és cikkünkben feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.