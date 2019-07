A nagy baj megelőzésére permetezni kell a szőlőt

Azt mondják a szakemberek, nagy baj van a szőlőkben, a lisztharmat után most a peronoszpóra borzolja a gazdálkodók idegeit. Nem csak Tolna megyében, az ország többi borvidékén is küzdenek a szőlőtermelők a betegségekkel, és a tavalyinál többet költenek permetezésekre. A gombabetegségeknek a párás, meleg időjárás nagyon kedvezett.

A virágzás később jött az idén, valószínűleg ehhez igazodott a lisztharmat is, és tömegesen fertőzte a bogyókat, mondta dr. Gabi Géza növényvédő szakmérnök. A lisztharmat mellett a peronoszpóra új tünetei is folyamatosan megjelennek a szekszárdi és a tolnai borvidék ültetvényeiben. A leveleken és a fürtökön is gyakoriak a tünetek. Felszívódó és a kontakt készítmények kombinációjával próbáljuk meg féken tartani a lisztharmatot, tette hozzá a szakember.

Ribling Ferencnek Szekszárdon, a Gyűszű völgyben van ültetvénye, mint mondta eddig már ötször permetezett, 10-12 naponta. A szőlőfürtökön nem talált még peronoszpórára utaló jeleket, de a friss hajtásokon igen. Egymást is figyelik a gazdák, az egyikük azt mondta, csak háromszor permetezett eddig, Ribling Ferenc hozzátette, kíváncsi rá, ő vajon mennyi szőlőt fog szüretelni.

Dúzsi Bence szőlész-borász a hetedik permetezésen van túl, mint mondta, igyekeznek megfogni a betegségeket. Csonkázták a szőlőt, ki is levelezték a fürtöket, eddig ők sem találtak peronoszpórára utaló jelet a fürtön, de a levélen igen. Van egy ültetvényük, amelyet szeretnének bioszőlőként kezelni, egyelőre az átállásnál tartanak, itt is elkerülhetetlen volt a permetezés, hogy a nagyobb bajt megelőzzék.

Dr. Gabi Géza agrármérnök szerint a májusi 160 milliméternyi eső „megágyazott” a peronoszpórának. A leveleken, hajtásokon hamarabb mutatkozik a betegség, míg a fürtökön a fertőzéstől számítva három hét a lappangási idő. Több ültetvényen is jártak borászokkal az elmúlt napokban, és sok helyen látták, hogy tragikus a helyzet. Volt olyan terület, ahol a merlot szőlő negyven százalékát már le is „szüretelte” a betegség.

Évről évre drágulnak a növényvédő szerek, a bérmunka költsége is több, mint a múlt évben volt. Ezeket a kiadásokat csak a magasabb szőlő- és borárak tudnák kompenzálni, de a legújabb hírek szerint erre nem nagyon lehet idén számítani. Sok eladatlan bor van még a pincészetekben, így egyes vélemények szerint nem lesz kapós a szőlő.

Borítóképünkön Ribling Ferenc.