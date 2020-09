A napraforgóért jó árat fizetnek idén

Megkezdődött a napraforgó betakarítása. Tolna megyében idén 37 ezer hektáron vetettek ebből a növényből a gazdák. Az első eredmények szerint a termés mennyisége megfelel az átlagosnak.

Már megkezdődött a napraforgó betakarítása is a megyében. A tervek szerint két héten belül be is fejeződhet, hiszen a gazdák igyekeznek a száraz, melegebb időt kihasználni. Jó hír, hogy az elmúlt hetekben elkezdett emelkedni a napraforgómag ára is. Úgy tűnik, a felvásárlókban is tudatosult, hogy kevesebb termett belőle egész Európában, mint amire számítottak.

Dr. Vörös Géza agrármérnök elmondta, akik várnak a betakarítással, arra számítanak, hogy a naposabb időben csökken a mag víztartalma, így a szárítási költségeken is lehet spórolni. Utoljára egy hete esett a megyében eső, akkor is csupán 8-12 milliméternyi, ami viszont a már elvetett repcének nagyon jól jött.

Czégény László, a faddi Dunagro Szövetkezet elnöke elmondta, a héten megkezdik a növény betakarítását, nyolcvan hektárjuk van belőle, így egy hét alatt végeznek. Bár egyelőre csak tippelni tudnak, de úgy látja, meglesz a hektáronkénti háromtonnás átlag, talán egy kicsivel több is, ami jó eredménynek számít. A termény egy részét még tavasszal lekötötték, tonnánként 120 ezer forintra, ami tízezerrel több a tavalyi árnál. Igaz, ők magas olajtartalmú magot szállítanak majd.

Dr. Vörös Géza szerint az idén az időjárás kedvezett a napraforgónak, a csapadék is jókor jött, kivéve a gyomirtás idején, amikor száraz volt az idő, így a vegyszer sem tudott jól felszívódni. Ez az oka, annak, hogy sok helyen nagyon gazos a tábla. Véleménye szerint a betakarítási eredmények is nagy szórást mutatnak majd, lesz, ahol gyengébb, és lesz, ahol nagyon jó a termés.

Tóth István, a bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Zrt. növényvédelmi szakmérnöke elmondta, náluk egy héten belül kezdődik a napraforgó aratása 250 hektáros területen. Az állomány szépnek látszik, az érésgyorsítást már kiszórták. Ők hektáronként 3 és 4 tonna közötti termésmennyiségre számítanak.

A megkérdezett kisebb-nagyobb gazdálkodók azt is elmondták, akik most kötnek szerződést, velük a felvásárlók utólag számolnak el. Jellemző, hogy általában az eredményből levonnak különböző százalékokat a tisztaság, illetve szemetesség, keverékesség miatt. A legtöbb helyen fuvaronként vesznek mintát, vizsgálják a nedvesség-, illetve a szeméttartalmat. A mintákat papírzacskóba teszik, rákerül a matrica, címmel, névvel, amit a sofőr aláír. A megvásárolt mag egy részét a szolnoki feldolgozóba szállítják. Ide azok szállíthatnak, akikkel az üzem szerződést kötött, és a laboratóriumi adatok szerint kiváló minőségű a termény. Nagy felvásárlók még a madáreleséget, takarmányt készítő üzemek, a maradékot pedig külföldön próbálják meg értékesíteni a kereskedők.

Nem rosszabb, mint az olívaolaj Bármennyire is furcsán hangzik, zsírok szempontjából a repce jobb, mint a napraforgó­olaj. Pároláshoz, sütéshez kifejezetten jó megoldás a napraforgóolajat vagy az ennél jobb zsírsav-összetételű repceolajat használni. A napi tapasztalat mégis inkább az, hogy a boltok polcai roskadoznak a különböző drága olívaolajoktól. Pedig a nem első préselésből nyert olívaolaj már nem túl értékes a kíméletes hőmérsékleten végzett pároláshoz, a pácolt húsok sütéséhez. A finomított repceolaj jól bírja a hőterhelést, bátran helyettesíthetjük vele a napraforgóolajat a sütés és párolás során. A szűz vagy a hidegen sajtolt repceolajat pedig salátakészítéshez, tésztaételek, zöldségek ízesítésére használjuk.

Borítóképünk illusztráció