A pluszköltség most még a gazdát terheli

Bár több szakmai vezető is nyilatkozott már arról, hogy hamarosan a fogyasztók is szembesülnek majd a takarmányárak emelkedésével – mivel most készülnek azok a hús- és tejtermékek, amelyeket már a drágább takarmány felhasználásával állítottak elő -, egyelőre nyoma sincs annak, hogy az állattartók árat emelnének a húsfeldolgozók felé.

Bizonyára sok háziasszony sóhajtott fel a hír hallatán, hogy újabb áremelésre lehet számítani hústermékeket illetően. A sertéscomb, -karaj, -oldalas már most is drága, nem beszélve a füstölt áruról, a füstölt csülök ára még akciósan is drágább – 1200 forint kilója, akció nélkül 1700 –, mint egy évvel ezelőtt volt. A várható újabb áremelést a szakemberek – gabonatermelők, feldolgozók, kereskedők – a megdrágult takarmányárakra hivatkozva nyilatkozzák. Tény, a takarmány ára rendkívül megemelkedett. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, az agrarszektor.hu-nak elmondta, a mostani áremelkedés hátterében az áll, hogy tavaly ősszel kiderült, Európa országaiban kevesebb búza termett, mint amennyi szokott, de az igény rendkívüli mértékben emelkedik. A takarmányfeldolgozóknak, a malomiparnak az exportárakkal kell versenyeznie ahhoz, hogy Magyarországon maradjanak a gabonák, és itt kerüljenek felhasználásra. Dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, érthetetlen számára, hogy most áremelésről beszélnek, mert egyelőre még a disznókat sem nagyon viszik el a húsfeldolgozók, kereskedők. Vagyis, nem hogy nem emelnek árat, örülnek a sertéstelepeken, ha egyáltalán a túlsúlyos példányoktól időben megszabadulhatnak. Bár szerződésük van a vágóhidakkal, feldolgozókkal, egyelőre összetorlódik az értékesítésre váró disznó. A felvásárlási árban is visszalépés van jelenleg, egy kiló élő sertésért a nagy vágóhidak – akikkel szerződésük van – 450 forintot, míg a kereskedők – akikkel viszont alkalmi üzletet tudnak csak kötni – 420 forintot fizetnek. A takarmány valóban nagyon megdrágult, mondta dr. Reibling József, de az egyedül a sertéstartókat terheli, és ezt a pluszköltséget még senki nem adta tovább. A faddiak annyiból szerencsés helyzetben vannak, hogy a szükséges takarmány hatvan százalékát megtermelik a saját szántóikon, de a tartáshoz szükséges premixek, vitaminok ára is drágább lett, mondta az ügyvezető. A Takarékbank Zrt. Agrár Üzletága készített egy gyors kimutatást az árakról, és ez alapján a sertéságazatban jelenleg 500 forintért lehet előállítani egy kilogrammnyi élő sertést, míg az átvételi ár 430–450 forint körül mozog. A brojlerágazatban (baromfi) egy kiló hús előállítása nagyjából 300 forintba kerül, ezzel szemben az átvételi ár 266 forint környékén van. A tejágazatban egy liter tej 120 forintból állítható elő, de az átvételi ár csak 111 forint. A termelők jelenleg mindhárom ágazatban önköltségi ár alatt vagy legfeljebb önköltségi áron tudnak értékesíteni. Más élelmiszerek ára is emelkedett Néhány kivételtől eltekintve erőteljesen emelkedtek az alapvető élelmiszerek vagy az azok előállításához szükséges alapanyagok ára – legalábbis ez a következtetés vonható le az Agrárközgazdasági Intézet áprilisban közzétett agrárpiaci jelentéseiből. Az előállítóknak nemcsak az időjárás viszontagságaival kellett szembenézniük, hanem a koronavírus-járvány okozta kihívásokkal is. Drágább a paradicsom, a paprika, a karfiol, a padlizsán, a vöröshagyma, a krumpli, a hazai újhagyma a nagybani piacok árai szerint. A tojástermelők – szintén a drága takarmányárakra hivatkozva – emelni készülnek. Így ötven forint alatt nem igen kapható majd tojás sem. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján a belföldi előállítású tejtermékek közül emelkedett a natúr vajkrém, a kefir, a tehéntúró, a 2,8 százalék zsírtartalmú tej ára. Az M-es méretű étkezési tojás átlagára 10 darabos dobozban (Ft/db) 2015 25,16 2016 20,56 2017 25,80 2018 29,81 2019 24,69 Borítóképünkön: A tojás árának alakulása jól mutatja a helyzetet. Ötven forint alatt nem kapni majd