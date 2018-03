A szántóföldön okoz a fagy kisebb gondot

Utoljára hat éve volt hideg és havas a február, de akkor sem ennyire, mint az elmúlt pár napban. A szőlősgazdák, gyümölcstermesztők amiatt aggódnak, hogy kár éri a már bimbós kajszi- és őszibarackfákat, valamint a szőlővesszőket.

Dr. Vörös Géza növényvédő szakmérnök szerint aggódhatnak a szőlőtermelők és a kajszit, őszibarackot termelők is a fagy miatt. A szőlőnél február második felében már nagyon kritikusnak számít a mínusz 10 foknál hidegebb idő, ugyanis a vesszőkben már megindult a nedvkeringés, így könnyebben megfagynak, törnek, és élettelenné válnak.

A kajszinál éppen a hideg beállta előtt kezdtek duzzadni a rügyek, sőt, akadt, ahol már a piros bimbós állapot is megfigyelhető volt, köszönhetően a tartósan enyhe januárnak. A szántóföldi növények talán nincsenek veszélyben, mert 5-10 centis hótakaró fedi be a tájat, bár a káposztarepcét már a mínusz hat fok is károsíthatja, és a komoly fagy az őszi búzának is árthat. A havas területeken a hóréteg védelmet nyújt a vetéseknek, de a belvízben jégbe fagynak a növények.

Dr. Vörös Géza elmondta, az enyhülést követően várhatóan jelentős mennyiségű lesz a belvizes terület a Sárközben és a Kapos környékén. Februárban eddig közel száz milliméternyi csapadék hullott a megyében.

Utoljára 2012-ben volt hideg a február, akkor a hónap első két hetében, azt megelőzően pedig 2003-ban, akkor három kivételével minden nap fagypont alatt volt az átlaghőmérséklet, és jelentős mennyiségű hó is hullott.

Dr. Kozma Pál, a pécsi szőlészeti kutatóintézet igazgatója bizakodó. Mint mondta, a völgyekben, a hegyek között előfordulhatnak nagyobb – mínusz 14 fok alatti – hidegek is, de talán kibírja a szőlő, hiszen nem egyik napról a másikra változott az időjárás, hanem fokozatosan hűlt le. Tehát nem sokk-ként érte a hideg a szőlőt. A sík vidéken kritikusabb a helyzet, főleg ott, ahol nincs a szőlő betakarva, mert a hideg „megtepelszik” a területen.

Kérdés, hogy a kártevők is pusztulnak-e a hidegben? Erre Kozma Pál azt válaszolta, gyéríti a kórokozókat a hideg, de mindig vannak túlélők, és ezek újbóli elszaporodása attól függ, milyen lesz majd a tavasz, mennyire kedvez a betegségeknek az időjárás.

Az állattenyésztésben a hirtelen beálló, szokatlan hideg leginkább a kisebb állatállománnyal rendelkező, egyszerűbb technológiával dolgozó gazdáknak jelenthet gondot. A hidegben ugyanis romlik az állatok takarmányhasznosítása, így egy kilogramm súlygyarapodáshoz több takarmányt használnak fel, mint optimális hőmérsékleten. A hőmérséklet csökkenésével javul az állatok étvágya, ám a többlettakarmány fogyasztása többletköltséggel is jár a gazdálkodók számára.