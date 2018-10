A szárazság a betakarítás miatt jó, de a repce ezért nem kelt ki

Egyre kritikusabb a talajnedvesség a megyében, és az őszi vetések, valamint az őszi talajmunkák mind az esőt várják. Egyes helyeken a repce még ki sem tudott kelni, holott ilyenkor már 4-6 leveles állapotban kellene lennie. A középtávú csapadék-előrejelzések semmi jót nem ígérnek. Tobábbra is szép őszi idő lesz, sokat fog sütni a nap, délutánonként 19-24 fokot mérhetünk. Most úgy tűnik, legközelebb a nemzeti ünnepünket követő napokban, október 23-a után van esély némi csapadékra, de ez is csak napi egy-két milliméternyi lehet. Egyelőre tehát nem enyhül az aszály, amely az őszi vetéseket veszélyezteti.

A kikelt és jellemzően 4-6, illetve 6-8 leveles fenológiai fázisban lévő repcenövény fejlődéséhez a megye déli részén van némi nedvesség a talajban, a szeptember végi eső segített valamit, akkor 18 milliméternyi hullott Szekszárd körzetében.

Zajlik az őszi búza vetése és az azt megelőző talaj-előkészítés, de a száraz talajban nem vagy csak nehezen indul a kelés, és a talajmunkák is nehezen végezhetők. A kukorica betakarítása és a szőlő szürete is a végéhez közelít, ezeknek a munkafolyamatoknak nyilván kedvező a száraz időjárás. A kukorica szemnedvessége olyan alacsony, hogy szárítás nélkül is betárolható, így jelentős költséget tudnak megtakarítani a gazdák.