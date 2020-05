A szárazság és a szél miatt a gazdáknak drágább ez a tavasz

Nem volt szokványos az idei tavasz, március végén húsz centi hó esett, aztán csak nem jött a felmelegedés. Csapadékra hiába vártak a gazdák, vetni kellett a porba. A gyomirtó szerek nem használtak, mert nem mosódtak be a talajba. A repce hamar levirágzott, a búza szára rövid lett.

A nagyon várt eső a héten zivatarok formájában érkezik, hol kisebb, hol nagyobb mennyiségben és intenzitással, de a megye jelentős részében a termőföld még mindig szenved a szárazságtól. Szekszárdon vasárnap négy, hétfőn öt milliméter esett, de Bonyhádon például ennek csak a fele.

A szárazság miatt viszont a betegségek a gabonában elszaporodtak, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. A búzában a vetésfehérítő bogár okoz gondot, ellene már többször is kellett permetezni. A gazdák helyzetét nehezíti, hogy több olyan jól bevált növényvédő szert – a hatóanyaguk miatt – kivontak a forgalomból – uniós elvárás szerint – melyek eddig hatásosak voltak. A kisebb hatékonyságú készítményekkel viszont gyakrabban kell permetezni.

A kukorica, napraforgó gyom­irtása is gyengén sikerült az idén, ennek viszont az volt az oka, hogy a kijuttatásukat követően nem esett az eső.

Az idei tavasz nagyon hűvös és szeles volt, ebből lett is több probléma. Dr. Vörös Géza elmondta, több településen – például Bátán és Sárpilisen is – vita alakult ki a gazdálkodók között, amiért a szeles időben, a gyomirtó szer kijuttatása közben, a vegyszer átsodródott a szomszédban lévő szőlőre vagy gyümölcsösre, ami leperzselődött. Ha nem tudnak a gazdák a kár mértékéről megegyezni, akkor bírósági ügy is lehet a rosszul kijuttatott vegyszerek miatt.

A repce az idén gyorsabban levirágzott a vártnál, a szárazság miatt a bokrosodása gyengén sikerült. Az ősszel vetett búzák most virágoznak, és a következő napokban dől el, hogy a kalászkákban mennyi mag termékenyül majd meg. A gabonának jól jönne az eső, de jég nélkül. A tavasszal vetett kukorica és napraforgó egyelőre szépnek mutatkozik.

Stresszben vannak a növények is

A reggeli hideg, a napközbeni meleg, illetve a tartós szárazság és a sok szél miatt a szántóföldi növények szinte stresszben vannak, mondta Tóth István, a bonyhádi Pannónia Mezőgazdasági Zrt. növényvédelmi szakmérnöke. A vetés után, kelés előtt kell az úgynevezett pre-kezeléseket, például a gyom­irtást elvégezni, amit időben meg is tettek, de a bemosó csapadék hiányában a gyomirtó szer nem hatott. Újra el kellett végezni a műveletet. Idén így minden többe került, a végeredmény pedig kérdéses.

A lucerna a hideg, száraz időjárás miatt nem nőtt meg, így a kaszálása gyengére sikerült, ami az állattartóknak veszteség, mondta Tóth István. A repcében eddig ötször-hatszor kellett növényvédelmi permetezést végezni.

A poloskák is sok gondot jelentenek, noha egy átlagos évben így nyár elejére már eltűnnek, idén viszont szinte mindenütt ott vannak. Dr. Vörös Géza szerint, amíg nem rakják le a petéiket, addig életben maradnak. Ehhez pedig meleg és csapadék kellene.

Borítóképünkön: Reizer József gépkezelő repcét permetezett április végén Őcsény közelében. A növény idén gyorsabban levirágzott a vártnál