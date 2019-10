A szüret a vége felé jár, kiváló a minőség

A vége felé haladnak a szüreti munkákkal a megye két borvidékén a gazdálkodók. A legtöbben már csak az úgynevezett prémium borok alapanyagait hagyták fenn a tőkéken, az új borok pedig már a pincékben vannak. Kiváló minőségre, színanyagban, tanninban gazdag évjáratra számítanak a borászok.

Jól állnak a szőlő betakarításával a gazdák a szekszárdi borvidéken, mondta Bősz Adrián borász, aki a Szekszárdi borvidéki Tanács elnöke. Idén nem sok cukrot kellett használniuk, ugyanis kiváló mustfokokat mértek közvetlenül a szüret után a borászok.

A rozéboroknak emiatt nem is volt könnyű kiválasztani a megfelelő alapanyagot, nagyon érett, erős színanyagú volt a szőlő, már hetekkel ezelőtt is. Bősz Adrián elmondta, az ő szőlészetükben kézi szüreteléssel oldották meg a termés betakarítását, ebben szerepe volt annak is, hogy van egy állandó brigádjuk, akik év közben is dolgoznak náluk.

Mindemellett sok termelő panaszkodott joggal, hogy nagyon nehéz szüretelőket találni, a megbízható idősebbek még eljönnek, de már nem bírják úgy a munkát, míg a fiatalok közül csak kevesen vállalkoznak a mezőgazdasági munkára, és akik jönnek, azok is inkább a mobiltelefonjukat nyomkodják szőlőszedés közben.

Ezért is egyre népszerűbb a borvidéken a szőlőkombájn, főleg az új telepítésű ültetvényeken, több gazdának is van saját gépe, akinek meg nincs, az bérmunkában veheti igénybe. Előnye, hogy gyors, a kézi munkaerőt kiváltja és nem hagy rajta több szőlőt, mintha emberkézzel történt volna a szüret.

A Szekszárdi Borvidéki Tanács elnöke elmondta, jóval kevesebb szőlő termett az idén, mint amire számítani lehetett. Voltak ültetvények, ahol a növényvédelem hiányosságai okoztak gondot, de volt olyan is, ahol csak rosszul kalkulált a szőlőtermelő.

Módos Ernő borász, a szekszárdi Alisca Borrend Nagymestere elmondta, jó ütemben folyik a szüret a borvidéken, egy kevés kékfrankos, merlot illetve a cabernet fajták vannak még a tőkéken. A cukorfokok meglepően jól alakultak, a minőség szép reményeket ébreszt. Így utólag mindenki azt mondja, kevesebb szőlője lett, mint amire számított és ez leginkább a felvásárlások, feldolgozások során derült ki. A kevesebb termés ellenére nem indultak meg felfelé a szőlő értékesítési árai, bár a borvidéken és Villányban is a feldolgozók megadták kilónként a 100-120 forintot is a jó minőségű szőlőért. Legrosszabban az alföldi termelők jártak, ők még a felét sem kapták ennek.

A jó szüret ellenére a borászok elmondása szerint továbbra is gondot jelent, hogy jelentős borkészletek vannak a pincékben.

Módos Ernő kérdésünkre elmondta, nagyon fontos az újborok kezelésénél a gyorsaság, vagyis erjedés után amilyen sürgősen csak lehet, szabadítsák meg a seprőtől a bort, a kénezéseket is szakszerűen – laborvizsgálatokkal alátámasztva – végezzék. Idén, úgy tűnik, a savakkal nincs gond, a vörös fajtáknál a színanyag kiváló. Minden adott tehát ahhoz, hogy egy nagyszerű évjárat legyen a 2019-es borászati év.