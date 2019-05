A takarmánybúza is megdrágult

Már többször is írtunk róla, hogy az aszályos ősz, majd a csapadékszegény tél és tavasz után nem igazán sikerültek jól az őszi búza vetések a megyében. Az állomány ritka, nem bokrosodott időben, így kevesebb kalászszám alakult ki és ebből adódóan kisebb mennyiségre is számíthatnak majd a termelők a betakarítás idején. Hasonló a helyzet az ország többi megyéjében is.

Az agrártárca áprilisi adatai szerint a búzatermő terület idén nem éri el az egymillió hektárt, pontosan 962 ezer hektáron került a földbe őszibúza-vetőmag, ebből Tolna megyében 54 ezer hektár. Sajnos az állományok állapota is rossz, csak 26 százalékukat minősítették jónak április elején, 41 százalékuk közepes állapotban volt. Minden jel szerint idén egy gyenge, közepes évnek nézünk elébe.

Nem meglepő, hogy az adatokkal egyidőben megnövekedett a búza felvásárlási ára is, az Agrár-gazdasági Kutató Intézet adatai szerint április második hetében átlagosan 59-60 ezer forint/tonna körüli, áfa és szállítási költség nélküli termelői áron forgott az étkezési és 56–57 ezer forint/tonna áron a takarmánybúza a piacokon. Régi tapasztalat, hogy gabonaszűke idején mindig nagyon közel van egymáshoz az étkezési és a takarmány minőségű búza ára, de hogy ennyire, arra utoljára a 2012-es aszály idején kialakult helyzetben volt példa.

Az uniós országokban változó az ősszel vetett búza jelenlegi állapota, így hosszabb távra – már ami a betakarítás körüli árakat illeti – nehéz jósolni a szakemberek szerint.