A veszélyt komolyan veszik, számolnak a gazdasági kárral

Még a megye erős, biztos háttérrel rendelkező vállalatai is kénytelenek számolni a járványveszély súlyos gazdasági hatásával. Minél tovább tart ez az időszak, annál komolyabbak lehetnek a következmények. Ez nyilvánvaló a megkérdezett három cég, illetve azok vezetői számára is. Ezzel együtt is bíznak abban, hogy a leépítés, avagy elbocsátás szavak továbbra sem kerülnek be a vállalkozás szótárába.

Hilcz és Fia Kft., Kolozsvári-Hilcz Szilvia ügyvezető-igazgató: – Az általános egészségügyi intézkedések magától értetődően nálunk is érvényben vannak. Valamennyi munkatársunknak adtunk szájmaszkot és védőkesztyűt, felhívtuk a figyelmet az egymástól való távolság megtartására és a rendszeres kézfertőtlenítés fontosságára. A szervizbe érkező gépjárműveket is fertőtlenítjük.

A jelenlegi kijárási korlátozásban a gépjármű-javítással kapcsolatos szolgáltatás kivételt képez, így márkaszervizünkben, kellő körültekintéssel, zavartalanul tudjuk fogadni ügyfeleinket. Szeretnénk ebben a mindenkinek nehéz időszakban is segítségére lenni ügyfeleinknek és az érdeklődőknek. Jelenleg ügyeleti telefonszámokat működtetünk, előre egyeztetett időpontokban fogadunk mindenkit.

Ha személyes megkeresést igényelnek, arra ugyanúgy van mód, mint máskor, az előírások betartása mellett. Például az a kérésünk, hogy a bemutató térben egyszerre legfeljebb két ügyfél tartózkodjon, ők is egymástól kellő távolságra. Ám a járványveszély miatt jelenleg érezhetően csökkent az érdeklődés, a vásárlási szándék. Jellemző, hogy alapesetben örülhetnénk a benzinárcsökkenésnek, de ebben a helyzetben ez a jelenség az egész gazdaságra, így a gépjármű-kereskedelemre is kedvezőtlen hatással van.

Dolgozóinkra vigyázunk, számunkra első az egészségük. Cseppet sem vagyunk könnyű helyzetben, ha a járványveszély elhúzódik, komoly veszteségekkel számolhatunk. Mégis, minden módon igyekszünk elkerülni a leépítést: megpróbáltunk alternatívákat keresni és találni.

Hőgyészi Agrokémiai Kft., Kőszegi László tulajdonos: – Időben érzékelve a jövőbeni, lehetséges komolyabb veszélyt, már a központi rendeleteket megelőzően megtettünk több óvintézkedést. A korábbinál is nagyobb hangsúlyt helyeztünk és helyezünk a higiénés szabályok maradéktalan betartására, úgy dolgozóink egészsége, mint cégünk fennakadás nélküli működése érdekében. Rendszeresen fertőtlenítünk, megszigorítottuk a beléptetést, a bejövő árukat természetesen fogadjuk, de csakis az egészségügyi előírások szerint. Az árut és a szállítóleveleket gumikesztyűvel és szájmaszkkal ellátott munkatársunk veszi át. Ugyanezen szempontok szerint működik vevőink kiszolgálása is.

Szerencsére a vetőmag kiszállítása kilencvenöt százalékban megtörtént, a műtrágya meghatározó része is már a megrendelőknél van. Fő szezonja lévén, tart a növényvédőszer kiszolgálása, de a március végi helyzetet áttekintve az ütemezés itt is jónak mondható. Minden reményünk megvan a szerződések pontos teljesítésére.

A járványveszélyre és a központi intézkedésekre tekintettel elkészítettük új műszakbeosztásunkat, a csoportok egy része home office üzemmódban dolgozik. Az irodai dolgozók létszámát minimalizáltuk, a körülményekhez képest az ügymenet és a partnerek kiszolgálása egyaránt megfelelő. Míg más nagyvállalatoknál felmerült az elbocsátás lehetősége, addig nálunk erről szó sincs. Cégünk kellő tartalékokkal rendelkezik, helyzetünk stabil, valutaárfolyam-kitettségünk is alacsony. Minden reményünk és esélyünk megvan arra, hogy kihúzzuk ezt a kellemetlen időszakot anélkül, hogy pótolhatatlan veszteség érne bennünket.

Tarr Kft., Tarr János tulajdonos-ügyvezető: – Március első felében az előjelek alapján már érzékeltük, hogy nagy változások várhatók. A cég vezetése körtelefonos értekezletet tartott, áttekintve a helyzetet és a szükséges tennivalókat. Természetesen mindenkinek beszereztük és átadtuk az egyéni védőfelszerelést, a szájmaszkot és a védőkesztyűt.

Laptopokat is vettünk és azokat is kiosztottuk azon kollégáinknak, akik home office módban dolgoznak. Egyébként az irodai dolgozók mintegy kilencven százalékát érinti ez a megoldás. Cégünk alkalmazottainak száma eléri a háromszázat, a csapat egyharmad része műszerész. A rájuk háruló munka nem végezhető el otthonról. Most is kimegyünk helyszínre, de csak akkor, ha minden más lehetőséget – legyen szó például telefonos tanácsadásról – kimerítettünk.

Ügyfeleinket arra kértük és kérjük: amennyiben halaszthatatlan szerelés miatt be kell menni a lakásba, akkor a helyszínen, azaz a szobában csak egy személy legyen, száj­maszkot és védőkesztyűt viselve. Ugyanígy csak egyetlen kollégánk megy a lakásba, ugyancsak védőfelszereléssel ellátva. A hibaelhárítást elvégezzük, de nagyobb átalakítást, például a másik szobába egy plusz vételi hely kiépítését, most nem tudunk vállalni. Mi magunk is az üzemeltetésre fordítjuk energiánkat.

Azt is el kell mondjam: előfordult, hogy nem tehettünk eleget a helyszíni beüzemelésnek. Két hete sokan jöttek haza külföldről, megkerestek bennünket igényükkel, ám tudtuk, hogy önkéntes karanténban vannak. Nem kockáztathatunk. Első a saját kollégák és az ügyfelek egészsége. Átvitt és főleg most valós értelemben is a figyelem központjában vagyunk: új, eddig kódolt tévé- csatornákat nyitottunk meg a járvány idejére. Sok embert érdekel az is, hogy napirendre került-e nálunk az elbocsátás kérdése. Ha egyáltalán megválunk valakitől, akkor legfeljebb egy-két kollégától. Nem kevés időt fordítunk dolgozóink betanítására. Ez a képzettség olyan szakmai fedezet, amit nagyra értékelünk és amire szükségünk van.