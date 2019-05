Aggódnak a méhészek a kedvezőtlen időjárás miatt

A méhészek többsége egész évben az akácvirágzásra készül. Természetesen gyűjtenek más virágról is, de a csúcs az mindig az akác. Idén azonban csak negyed műszakban tudnak dolgozni.

Áprilisban szinte nyárias meleg volt, a repceszezon jól sikerült. A méhészek bizakodva várták az akácvirágzást. Ahogy kinyílt a virág, elromlott az idő, megeredt az eső, az erős szél és a szokatlan hideg miatt a déli lejtőkön a már kinyílt akácvirág tönkre is ment, mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke. Még nem adták fel a reményt, bíznak a később virágba boruló akácosokban. A meteorológiai előrejelzés azonban nem vigasztaló, a 15-17 fokos felmelegedés kevés ahhoz, hogy munkára fogják a méheket.

Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a napokban nyilatkozta, a jelenlegi időjárás napi száz tonna akácmézkiesést eredményez. Egy jobb évben évi tizenötezer tonna akácmézre lehet számítani. Az idei viszont nem tartozik majd a jobb évek közé.

Rudolf József, szekszárdi méhészt útközben értük utol. Ő még a repcével volt elfoglalva, pontosabban Bácskából indult hazafelé, hogy kipörgesse a begyűjtött repcemézet és majd ezt követően álljon át az akácra. Azon kevés méhészek közé tartozik, akik a vándorlást is felvállalják a több termés érdekében. Saját teherautója, konténere van, és a családból a fia a fő segítsége, aki szintén méhész. Repcéből nagyon jó lett a termés, bár a méhészek közül ezt a fajtát sokan nem szeretik, tette hozzá, mert hamar kikristályosodik, pedig ez az a méz, melynek lúgosító hatása van. Tartanak az akáctól, pontosabban az időjárástól. A Szekszárd környéki akácosok állapota biztató, kérdés kitartanak-e a virágok amíg melegebb lesz. Ha szükséges, akácra is vándorolni fognak az északibb megyékbe, mondta Rudolf József.

Drága és időigényes a vándorlás

Tolna megyében 748 a bejegyzett méhészek száma, ebből 405 a szekszárdi, 120 a bonyhádi egyesület tagja. Jelentős azoknak a száma is, akik egyik egyesülethez sem tartoznak, csak kedvtelésből méhészkednek. A méhészek mindössze öt százaléka vállalja a vándorlást a jó minőségű méz érdekében. A gázolaj és ebből adódóan az utazás, drága. Csak annak éri meg a vándorlás, aki legalább 80–100 kaptárt költöztet, ehhez azonban több kisegítőre is szükség van, akiknek a bérét szintén fizetni kell. A méhészek számításai szerint egy-egy ilyen tíznapos út 300–500 ezer forintba is belekerül. Csak a rezsi 30 család hasznát viszi el.

Csak melegben hordanak a méhek

Az Alföldön hamarabb nyíltak ki a virágok és a szél tönkre is tette ezeket. Ideális körülmények között a méhek reggeltől késő délutánig hordanak, idén legjobb esetben napi pár órát, ha nem esik az eső és nem fúj a szél. Ugyanis húsz fokos meleg kell ahhoz, hogy az akác- nektárt begyűjtsék. A reggeli 6–8 fokban ki sem jönnek a kaptárból a méhek, jó ha naponta negyed műszakban tudnak majd dolgozni. Az akácvirágzás ciklusa tíz-tizenkét nap, kérdés, ebből mennyi lesz kellőképpen napos és meleg a virágporgyűjtéshez.

Az akác után, nagyjából három hét múlva, virágzásnak indul a hárs és a selyemfű, majd kicsit később a napraforgó.