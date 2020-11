Amnesztiát kaphatnak a meglévő fúrt kutak

Kútamnesztiát hirdetne a kormány és megváltoztatná a vízgazdálkodási törvényt, amivel a korábban illegálisan létesített öntözőkutak szabályossá tétele is megoldódhatna.

Többször is foglalkoztunk a fúrt kutak fennmaradási és engedélyezési feltételeivel. A 90-es években ugyanis nagy divat volt kutat fúratni a megyében, mert erről oldották meg a hobbikertek locsolását, sőt bizonyos esetekben az állatok itatását is, és van, ahol ellátja a háztartást is, így valószínűsíthető, hogy legalább minden harmadik háztartásban lehet ilyen kút vidéken.

Az agrárminiszter legutóbb egy parlamenti felszólalásában elmondta, hogy a felszíni vízkészlet nem elegendő az öntözési igények kielégítésére, mivel sok helyen nem vagy csak drágán lenne elérhető a felszíni vizek használata. Tekintve azonban, hogy ezeknek a kutaknak az engedélyeztetése bonyolult és drága volt, ezzel nagyon kevesen éltek, s így több tízezer illegális öntözőkút létesült, amelyek szabályossá tétele egyelőre megoldatlan probléma.

A javaslat most ezen a helyzeten változtatna, mégpedig úgy, hogy az ötven méternél nem mélyebb, az első vízzáró réteget el nem érő, mezőgazdasági öntözési célú kutaknál nem írnák elő az engedélyezést. Felszín alatti vízkivételt biztosító kút csak olyan területeken létesíthető, ahol a vízkivétel az ivóvízbázisokat, karszt- vagy rétegvízkészletet nem érinti. Az agrárminiszter elmondta továbbá, hogy az érintett kutakra úgynevezett okosórákat telepítenek majd, amelyek segítségével naprakész adatokkal rendelkezhetnek a vízhasználatról.

Borítókép: Kútfúrók munkában