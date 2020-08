Az alföldi borászatok idén több szőlőt vesznek

Elkezdődött a szüret a megye két borvidékén. A korai fajtákat szedik, az Irsait, a cserszegi fűszerest, a csabagyöngyét. A szőlő egészséges, a termés bőséges.

Az idei szép termés egyrészt áldás, másrészt gond a gazdáknak, hiszen az idén nem versengenek a szőlő felvásárlásáért. A járvány miatt kevesebb bor fogyott, tele vannak a pincék. Ezekben a napokban sorra keresik fel a szőlőtermelők a felvásárlókat, feldolgozókat, és ők kínálják átvételre a szőlőjüket. Egy átlagos évben ez fordítva szokott lenni. Az idén a kínálat nagyobb, mint a kereslet, és ez önmagában meghatározza a szőlőárakat.

Kétségkívül azok vannak nagyobb bajban, akik csak szőlőt művelnek, tehát feldolgozójuk nincs, mondta Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere. Tolna megyében főleg Bátaszék, Báta, Felsőnyék, Simontornya, Medina körzetében vannak kiszolgáltatott szőlőtermelők. A feldolgozók többsége a tavalyi árat prognosztizálja, de azt tudni kell, tavaly is nagyon nyomottak voltak már az árak. Kérdés, ezen az alacsony áron mennyi szőlőt vesznek át. Tavaly átlagosan egy kiló szőlőért 110 forintot fizettek.

A szekszárdi borászok többsége prémium kategóriás borokat készít, melyeket nagyrészt éttermekben, szállodákban, rendezvényeken értékesítenek. A járvány miatt azonban hónapokra bezártak az éttermek, az idegenforgalom megállt, a rendezvények elmaradtak, így az értékesítés is visszaesett, és ez meghatározza most a szőlő felvásárlását is, mondta Czink Vera közgazdász, aki az egyik szekszárdi gazdaság ügyvezetője.

– A Szekszárdi borvidéken még azok a vevő-szállító kapcsolatok is gyengültek, melyek évtizedek alatt épültek ki a szőlőtermelők és egy borászat között – tette hozzá. A borászatok elsősorban a saját szőlőjüket dolgozzák fel, és emellé minimális mértékben vásárolnak mástól. Ezzel szemben az Alföldi borvidéken, ahol jellemzően nem csak prémium minőségű borok készülnek – így az ő forgalmuk a veszélyhelyzet alatt inkább nőtt, mint csökkent – a korábbi éveknek megfelelő mennyiségű, ha nem több szőlőt szándékoznak felvásárolni.