Az elemzők szerint csúcsra tart újra a Tolna megyei lakáspiac

A Tolna megyei lakáspiacon az országossal egyetemben jelentős élénkülés ment végbe az utóbbi időszakban. 2015-höz képest az ingatlan.com adatai szerint a megye lakáspiaci szempontból legkeresettebb településein 95 százalékkal, 238 ezer forintra nőtt az eladásra kínált lakások és házak átlagos négyzetméterára.

Február végén a megye legnagyobb városai közül Szekszárdon a használt lakások és házak négyzetméterára 321 ezer forint volt. Pakson 344 ezer, Bonyhádon pedig 214 ezer forint ez az összeg, Dunaföldvárt és Tolnát egyaránt 204 ezer forintos négyzetméterár jellemezte.

Sokat változott az utóbbi öt-hat év során az országos, ezen belül a Tolna megyei lakáspiac. A 2014 körül indult ingatlanpiaci élénkülés következtében a kínálat és a kereslet is bővült, ugyanakkor 2019 második felében lassulás kezdődött, majd a koronavírus-járvány megjelenése megtorpanást eredményezett. A következő időszakban azonban újabb élénkülés jöhet, ám elsősorban a lakáspiaci forgalom növekedhet – derül ki az ingatlan.com több mint 480 ezer eladó használt lakás és ház hirdetésének adatain alapuló elemzéséből, amely a Tolna megyei használt lakások és családi házak piacán történt változásokat és a február végi helyzetet mutatja be részletesen.

A lakáspiaci élénkülést jól mutatja, hogy a KSH hivatalos statisztikái szerint 2015 és a múlt év harmadik negyedéve között 74 százalékkal nőtt a használt lakóingatlanok – azaz a családi házak és lakások – átlagos négyzetméterára. A megyeszékhelyeken, valamint a fővárosban jelentősebb drágulás következett be, a kisebb városok és községek túlnyomó részét alacsonyabb mértékű áremelkedés jellemezte. A hivatalos statisztikákkal össz­hangban vannak az ingatlan.com adatai is, amelyek szerint 2015-höz képest komoly drágulás ment végbe.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta: az egész országra jellemző, hosszú távú áremelkedés hátterében több tényező áll. A reálbérek emelkedése, a gazdasági fejlődés, a járvány kitöréséig javuló munkaerőpiaci helyzet mellett az állami lakásprogram, azaz a családi otthonteremtési kedvezmény keretében elérhető támogatások is segítették a lakáspiaci élénkülést. Azt is hozzátette, hogy a lakáspiaci drágulás eredményeként az érintett háztartások ingatlanvagyona felértékelődött.

Az ingatlan.com medián négyzetméterárakon alapuló elemzése szerint Tolna megye legnagyobb városaiban és ingatlanpiaci szempontból legkeresettebb településein – többek között Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron – az eladásra kínált lakások és családi házak medián négyzetméterára idén február végén 238 ezer forintot tett ki, ami a 2015 tavaszához képest 95 százalékos emelkedésnek felel meg. (A medián négyzetméterár azt jelenti, hogy a meghirdetett lakások felét ennél alacsonyabb, másik felét pedig magasabb áron kínálták az eladók.)

Az országos tendenciákkal ellentétben, nem a megyeszékhely, Szekszárd vezeti az árlistát, hanem Paks: idén február végén a városban található eladó ingatlanok négyzetméterára 344 ezer forint volt, ez pedig 115 százalékos emelkedésnek felel meg a 2015-ös szintekhez viszonyítva. Bár árban a paksitól elmarad, de így is igen jelentős volt a Szekszárdon végbement áremelkedés: a 128 százalékkal, 321 ezer forintra nőttek a négyzetméterárak az ominózus időszakban. Bonyhádon 71 százalékkal, 214 ezer forintra nőttek a kínálati négyzetméterárak. A megye többi települését nézve kiderül az is, hogy Tolna és Dunaföldvár egyaránt 204-204 ezer forintos négyzetméterárral „rendelkezett” most februárban, 91, illetve 92 százalékos többletnek felel meg a 2015-ös helyzettel összevetve.

Balogh László elmondta, az év elején élénkülés indult az országos lakáspiacon. Ez köszönhető az állami lakásprogram új elemeinek, többek között a kedvezményes – öt százalékos – lakásépítési áfa újbóli bevezetésének, amely közvetett módon a használt lakások piacát is élénkíti. Valamint a csok keretében vásárolt lakások illetékmentessége is növelheti a lakáspiaci forgalmat. Az is látszik az elmúlt időszak tendenciáiból, hogy az országos, köztük a Tolna megyei lakáspiacon is fontos szerepet kapnak az ingatlanközvetítő irodák. Az ingatlan.com-on hirdető magánszemélyek az elmúlt hét hónapban több mint hétezer ingatlan esetében jelezték, hogy ingatlanközvetítők segítségét is szívesen fogadják az adott lakás eladásához vagy bérbeadásához.

Az ingatlan.com szakembere a következő időszakban várható ingatlanpiaci fejleményekről azt mondta: A lakáspiacon a járvány miatti bizonytalanság lecsengése után, a már említett lakástámogatási megoldások, valamint a gazdaság újraindulása eredményeként élénkülés várható, de ez elsősorban a lakáspiaci forgalomban fog jelentkezni.

Azaz a múlt évhez képest emelkedhet az adásvételek száma, durva áremelkedés viszont várhatóan nem kíséri majd ezt az élénkülést, mert a lakóingatlanok ára az utóbbi években látott drágulás miatt elérte a megfizethetőség határait.

Borítókép: illusztráció