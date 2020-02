Az építőiparban dolgozók számára nem akadály a tél

Enyhe a tél, az építőipari kivitelezések zökkenőmentesen folytatódnak, megyeszerte, országszerte. Ma már fagyban sincs leállás, hála a korszerű anyagoknak, technológiáknak.

Az építőipar eredendően szezonális munkavégzésre állt be, de ma már télen is tudnak dolgozni. Új anyagok, új technológiák jelentek meg, így fagyban is betonozhatnak, falazhatnak. Persze, ha hetekig térdig érő hó van, és röpködnek a mínuszok, akkor leállnak, illetve belső munkákat, például burkolásokat végeznek. Így vázolja a helyzetet Kólya József tamási cégvezető. A fagyhatár nyolcvan centi, de ahol földmunkákat végeztek mostanában, tíz–húsz centinél mélyebben átfagyott talajt nem találtak.

A munka mennyiségét tekintve a szakember úgy látja – a megyében és az országban is –, hogy a magasépítésben, főként a lakásépítések piacán már enyhe visszaesés tapasztalható, a mélyépítésben viszont nincs hanyatlás, nagyjából a korábbi szinten mozog a megrendelésszám. Szakemberhiány viszont sok helyen tapasztalható.

Tolnán most egy játszóház épül, a Mag-házzal szemben. A sióagárdi kivitelező építésvezetője, Hámori Szabolcs is azt mondja: szóba se jött a téli leállás. Enyhe az idő, a tavasz viszont csapadékos szokott lenni mostanában, ezért előre megcsinálják a földmunkákat, a külső alapozásokat, burkolatokat, hogy ne kelljen a sarat dagasztani, ha bejönnek a nagyobb esők. Nyárra lesz kész a beruházás. A megrendelésekkel kapcsolatban azt tapasztalja, hogy a növekedés megállt, de még mindig nagyon jó a munkaellátottság. Saját szakemberekkel dolgoznak a földmunkától a tetőfedésig.

A mai kiélezett versenyben ez a talpon maradás egyik titka, a másik pedig a minőségi munkavégzés. „Úgy dolgozzatok, mintha magatoknak csinálnátok!” Ezt kéri a kollégáitól az építésvezető, ami – szerinte – hosszú távon mindig megtérül.

Betonoznak a gázrobbanásos háznál

Egész télen dolgoztak, még szombatonként is, még karácsony és szilveszter között is, a gázrobbanás sújtotta szekszárdi tömbháznál. A négyemeletes épület húsz lakása vált lakhatatlanná. A statikai megerősítést, helyreállítást végző cég vezetője, Korcsmár István azt mondja, hogy a feladat egyedi, de az, hogy ilyenkor is megy a munka, nem szokatlan ma már az építőiparban. Olyan új kemikáliák (kötésgyorsítók, plasztifikálók) jelentek meg, melyeknek köszönhetően a kisebb fagy nem jelent akadályt. Mínusz húszban persze leállnának, de az idei tél nem kényszerítette őket erre. Jól haladnak, egy héten belül bebetonozzák az utolsó födémet is, és február végén átadják a munkaterületet a további munkákat végzőknek.

Szomorú, ami történt, ám szakmai szempontból ez egy jó referencia lesz a vállalkozásnak. A cégvezető szerint csak az tudja, hogy mi zajlik az építőiparban, aki benne él. A konkurencia erős, de a referenciák magukért beszélnek. A tisztességes, pontos, minőségi munka a legjobb ajánlólevél.

Borítóképünkön: Télen is dolgoznak a tolnai építkezésen, Hámori Szabolcs (jobbra) irányításával