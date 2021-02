Az eső ellenére élénk volt a piac

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az esős, nyirkos idő ellenére élénk volt szerdán a szekszárdi piac. Ami azért is volt meglepő, mert januárban még a derűs piaci napokon is üres volt a placc. Mind vásárlóból, mind eladóból volt bőven. Az árak is a szomorkás időhöz igazodtak, egy kiló szép fehér tv paprikáért 700 forintot, a paradicsomért 500-at, a burgonyáért 150-et, a kelbimbóért 700-at, a petrezselyemért 300 forintot kértek. Kint árultak a mézesek is, akiknek szintén szép forgalmuk volt. Almából dömping volt, még 150 forintért is lehetett jó minőségű, nagy szeműt vásárolni.

Borítóképünk archív felvétel, egy tavaly novemberi piacnapon készült Szekszárdon