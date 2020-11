Az online piac a legnagyobb konkurencia a kis üzleteknek

Csak az élelmiszerek és az alapvető háztartási cikkek árusításával foglalkozó kisboltok helyzete nem változott hátrányosan a pandémia és az újabbnál újabb szigorítások miatt, az egyéb üzleteknél láthatóak a gondok, mondta el lapunknak dr. Fischer Sándor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

– A karácsony, a szilveszter kiemelt időszak a kereskedők számára, én úgy érzem, a forgalmuk már nem fog tovább csökkenni, talán minimálisan emelkedik is, hacsak nem jön egy újabb szigorítás. Minden üzlettulajdonos bizonytalan, leginkább az árubeszerzés területe miatt, hogy azt hogyan alakítsák a következő időszakban, mert senki nem tudja pontosan megmondani, hogy mi várható. Az alkalmazottak attól félnek, hogy elküldik őket – mondta lapunknak dr. Fischer Sándor.

A kisebb üzleteknek az okoz igazán nehézségeket, hogy nem rendelkeznek nagy tőketartalékkal. A kamara általános tanácsa az, hogy a kereskedőknek mindent meg kell próbálniuk a karácsony, szilveszter előtti időszakban, mert a kereslet növekszik, és a lakosság továbbra is vásárol.

Az online vásárlás népszerűségére azonban érdemes odafigyelniük, amely számukra keresletcsökkenést okozhat, ezért majd át kell tudniuk állni online értékesítésre, vagy ha egyedül nem tudnak, fogjanak össze, és próbáljanak meg együttesen érvényesülni. Várható az online kereskedelmi piac további növekedése, hiszen az emberek hozzászoktak ehhez a vásárlási formához, és úgy tűnik, ragaszkodnak is hozzá. A kisebb üzletek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a különböző bér-, járulék- és egyéb támogatások mértéke húsz-nyolcvan százalék közötti, változó, és a jövőben is ez várható.

Koltai-Kiss Lívia három üzlet tulajdonosa Szekszárdon és három kolleganője van.

– A pandémia miatt márciusban hét hétre bezártam a boltokat, és a vásárlóimnak kérésre postáztam az általuk választott ruhákat, kiegészítőket. A jelenlegi időszakban, az újabb szigorítások miatt jelentősen visszaesett az üzletek forgalma, pedig a legerősebb hónapok a kereskedelemben a november és a december lennének.

Napjainkban jellemzően csak a hétköznapi ruhák, cipők, csizmák érdeklik a vásárlókat, az alkalmi ruhák viszont nem, hiszen se bál, se szilveszter nem lesz. A férjemmel elhatároztuk, hogy alkalmazkodva a kihívásokhoz hamarosan létrehozunk egy webáruházat, mert az online kereskedelmi térben erősödik a kereslet függetlenül a járványhelyzettől is – mondta lapunknak Koltai-Kiss Lívia hozzátéve, hogy a kormányzati bértámogatás óriási segítséget jelent ezekben a hónapokban, de így is marad sok olyan költség, amiben neki kell helytállnia.

Dombóváron A német boltként ismert kis üzlet tíz éve nyitott. Stifter Balázs jelenlegi tulajdonos elmondta, hogy ebben az évben a tavaszi karantén-időszak előtt vásárolták meg a boltot feleségével az előző üzemeltetőtől, de nem tudták megnyitni akkor, csak webshopként működtek.

Itt az árusítást idén júliustól kezdték, Németországból a gyártótól személyesen behozott élelmiszereket, háztartási vegyiárut kínálnak, illetve gyerekjátékok teszik színesebbé a palettát. A bolt forgalma nem csökkent, ami a német minőségi termékeknek köszönhető. Az utóbbi héten, talán a ködös idő hatására még növekedett is az édességek eladása, a pici boltban egymást váltják a vásárlók.

– Az első hullám idején érezhetően nagyobb volt a forgalmunk, mint jelenleg, a második hullám során – mondta Szeleczki Zoltán, a tolnai Kedvenc Vegyes Élelmiszerbolt tulajdonosa. – Az emberek a vírus berobbanásakor többet vásároltak, tartalékoltak. Sokan azért jöttek a mi boltunkba, mert biztonságosabbnak érezték a nagyobb üzletekkel szemben. Az első hullámban nagyon sokan keresték a fertőtlenítőszereket, ami számos helyen hiánycikk volt.

Most nem tapasztaljuk a felvásárlás jeleit, olyan termék sincs, amely iránt nagyobb lenne a kereslet. Vevőink korábban és jelenleg is, kérés nélkül is betartják a járványügyi szabályokat. És természetesen mi is megteszünk mindent vevőink biztonsága érdekében.

Borítóképünkön: Szeleczki Zoltán szolgálja ki Tüdő Zsoltnét egy kis üzletben, a tolnai Kedvenc Vegyes Élelmiszerboltban