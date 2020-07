Az új blokkokról szólnak majd a fórumok

Komoly lehetőséget jelent a térség számára a két új atomerőművi blokk építése Pakson, hiszen rengeteg beruházás kapcsolódik hozzá. Utakat, lakásokat, üzemcsarnokokat kell építeni, fejlesztések valósulnak meg az egészségügy, az oktatás és számos más szolgáltatási területen – sorolta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. Mint mondta, egy komplex, összehangolt térségfejlesztési programot hajtanak végre a térség felzárkóztatása érdekében.

Hamarosan fórumsorozat indul, és felkeresik a környék településeit, hogy az ott élők első kézből értesülhessenek a bővítésről. Emellett a közel ötven település minden háztartásába eljuttatnak egy-egy tájékoztató kiadványt a projektről és a létesítésiengedély-kérelemről. A lakossági tájékoztató, valamint a létesítésiengedély-kérelem közérthető összefoglalója a Paks II. Zrt. honlapján is elérhető.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 283 ezer oldalas kérelmet nemrégiben elektronikusan nyújtotta be a társaság az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Terjedelmét jól érzékelteti, hogy a dokumentáció 566 csomag A/4 méretű fénymásolópapírt jelent. Ha hagyományosan, gyűrűs dossziékba rendezték volna az anyagot, az egymásra pakolva, 28,3 méteres magasságával elérte volna egy tízemeletes ház méretét. Egymás mellé fektetve pedig negyvenkét kosárlabdapályát fednének be, és az oldalak 84 kilométernyi területet takarnának be.

