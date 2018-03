Belvíz miatt csúszik a tavaszi földmunka

Napról napra nagyobb területet borít el a belvíz Tolnában. A még meglévő hótakaró olvad, ráadásul szinte minden nap esik az eső. Februárban több, mint száz, de március első hetében is közel harminc milliméternyi csapadék hullott. A tavaszi munkák csúsznak, a legelőkre sem tudják kihajtani az állatokat a gazdák.

Egy hete még a hó, az elmúlt két napban pedig az eső esett intenzíven. A megyében elsősorban a Kapos folyó, a Sárvíz, a Sió csatorna mentén valamint a Sárközben vannak víz alatt nagyobb földterületek. A mezőgazdasági területek nyolcvan százaléka átnedvesedett. Az őszi vetésterületeknél több, mint hatvanezer hektárra, a tavasziaknál pedig közel százezer hektárra nem lehet rámenni traktorral, mert tengelyig süllyedne a jármű.

Bogyiszló környékén is telített a talaj, mondta Tóth István, a Duna-Sió menti vízitársulat elnöke, aki egyben Bogyiszló polgármestere is. Állandóan figyelik, hogy mikor kell beavatkozni, azaz a lankóci és a bátai átemelőkket megnyitni.

Tóth Béla bátaszéki juhász és gazdálkodó arról számolt be, hogy a húsz hektáros legelőjének több mint a fele víz alatt van, de ugyanilyen helyzetben van az őszi vetése is, melyen árpa és tritikálé fejlődne, ha tudna. A vízelvezető árkokat már évekkel ezelőtt kialakíttatták ugyan, de ezeket most nem tudják kinyitni, mert a Lajvér patak – melyre az árkok nyílnak – is tele van, onnan csak visszafolyna a földekre a víz. Nem tudnak mást tenni, mint várni, tette hozzá a gazda. Azt is elmondta, a juhait sem tudja kihajtani a belvizes legelőre, ráadásul már takarmánya is alig van.

A bátai gazdálkodók közül többen elmondták, sürgősen ki kellene tisztítani a csatornákat, árkokat, melyek a belvizes területek mellett húzódnak. Van, ahol viszont már csak szivattyúzással lehet megoldani a víz elvezetését. Ez nagyon költséges. Minden évben felmerül a kérdés, hogy ez kinek a dolga, hiszen az áldatlan állapot részben annak a következménye, hogy az M6-os út építése közben nagyon sok árkot betemettek. Egy biztos, a Sárközben számos őszi vetésű növény hetek óta áll a vízben, így biztosan elpusztul. A gazdák jelentős kárral számolnak.

Sok termelő van, aki igyekszik maga orvosolni a problémát, és úgy vezeti el a vizet a földjéről, ahogy tudja. Ez ugyan kézenfekvőnek tűnik, csakhogy azzal, hogy árkot húz a saját területén, esetenként a szomszéd gazdálkodó mélyebben fekvő földjére vezeti a vizet, amiből rendre veszekedés, esetenként feljelentés is lesz.

Februárban közel száz, márciusban eddig közel harminc milliméternyi csapadék hullott. Mivel a fagyott talajnak csak a felső része engedett ki, a víz nem tud mélyebbre szivárogni, elfolyik a felületén, mondta dr. Vörös Géza növényvédő szakmérnök. Száraz, napos és szeles idő kellene ahhoz, hogy a helyzet javuljon.