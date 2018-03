Csökkent az ára, de még így is drága a tojás

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: meg kell tartani magyar országnak Magyarországot

Két héttel húsvét előtt már nagyon drága a tojás. Nemcsak az ünnep közelsége miatt – mint más években –, hanem azért is, mert még mindig érezteti hatását a tavalyi madárinfluenza.

A megye piacain a házi tyúktojás darabjáért 45–55 forintot kérnek a termelők. A KSH adatai alapján hazánk az elmúlt fél évben 25 százalékkal több friss tojást importált, mint egy évvel korábban. Az import döntő része (53 százalék) az USA-ból érkezett.

Februárban már javult a hazai baromfiágazat helyzete, ami az árak mérséklődésében is tetten érhető. A tojás ára is jelentősen csökkent az év végéhez képest (16 százalékkal), de ezzel együtt is 20 százalékkal volt drágább február végén, mint 2017 hasonló időszakában.

A takarmányárak lényegében változatlanok, a drágulás oka a kisebb tyúkállományban keresendő. A szárnyasok száma decemberben még mindig nem érte el a 2016-os állománynagyságot.