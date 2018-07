Cukorral, negyven percig kell főzni a kukoricát

Hazánk Európa legnagyobb csemegekukorica-termesztője, mégis kevés figyelem övezi a növényt. Világszinten is csak az Egyesült Államok előz meg bennünket.

Idén országosan a tavalyinál nagyobb területen, összesen harmincötezer hektáron vetettek csemegekukoricát feldolgozási célra, a hazai termelők. Tolna megyében pedig csak pár hektáron. Ugyanakkor alig van olyan kiskert a megyében, ahol a paprika, a paradicsom, a cukkini vagy az uborka mellett, ne teremne meg néhány tő csemegekukorica is. Vagyis ennek a csemegének a termesztéséhez mindenki ért. Ha szerencsések vagyunk, és időben vetettük el a csemegekukoricánkat, akkor július elejére be is érett.

Hazánk Európa legnagyobb csemegekukorica-termesztője, mégis kevés figyelem övezi a növényt. Világszinten is csak az Egyesült Államok előz meg bennünket, ahol hatalmas kultusza van az édes csemegekukorica fogyasztásának. Az utóbbi években a hazai termelés és a piaci kereslet egyensúlyba került, alig ingadozik, hangzott el egy közelmúltban megtartott növényvédős rendezvényen.

Nagyobb hazai termésbővítésre akkor lenne lehetőség, ha más termelőknél hatékonyabban tudnánk a kukoricát termelni és feldolgozni. Ebből a szempontból jelenleg kedvező, hogy a franciákénál olcsóbb a mi előállításunk. A lengyeleknél az utóbbi évek időjárása, míg a szerbeknél gazdasági problémák miatt visszaesőben van a csemegekukorica termelés, ugyanakkor Oroszország igyekszik önellátó lenni.

A csemegekukoricát majdnem mindenki szereti, korra és nemre való tekintet nélkül, abban viszont vita van, mennyi ideig kell főzni. Megpróbáltuk a piaci árusok ajánlását is betartani: elég neki negyed óra a forrás után, de sajnos nem jött be. A szemek nem lettek puhák. Így maradtunk a bevált módszernél: a főzővízbe egy kevés cukrot (nem sót) teszek és negyven perc forrás után kész a kukorica. Ekkor kell megsózni a csöveket.