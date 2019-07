Drágulhat a búza, a liszt és a pékáru is

Megyénkben már javában folyik az őszi búza és a repce betakarítása. A gazdálkodók most úgy ítélik meg, hogy egy közepes mennyiségű termésre számíthatnak, ami elmarad az előzetes várakozásaiktól.

Az országos helyzet is hasonló. A csapadékos időjárás az alacsonyabb terméshozamon kívül a gombafertőzések elleni védekezés és a permetezés miatt a termelők költségeit is tovább növelte. Emiatt – Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint – nem kizárt, hogy a jelenlegi tonnánként ötvenezer forint körüli búzaár feljebb megy a jövőben, és a hatvanezer forintot is megközelíti majd.

A reggeli.haszonmagazin információi szerint a gabona árának emelkedése más élelmiszerek árát is drágíthatja. A takarmány miatt akár a hús és a húskészítmények ára is emelkedhet, a malmi búza drágulása pedig a liszt árát tolhatja feljebb, aminek a pékek és a vásárlók nagyon nem örülnek.