Egy hét és vége van a hazai eperszezonnak is

Azt mondják az epertermelők, maximum egy hét és vége a szezonnak. Idén két-három héttel lett rövidebb az az időszak, amikor hazai epret lehet vásárolni.

Nagy bánata ez azoknak, akik nagy gyümölcskedvelők, hiszen a már boltokban lévő cseresznyéért, meggyért kilónként kétezer forintot kérnek az eladók. És már biztos, hogy a hamarosan érő sárgabarack sem lesz olcsóbb, mert szinte alig hagyott belőle mutatóba az április eleji fagy.

Bogdán Mária és családja Szedresen gazdálkodik, többek között fóliás és szabadföldi eperrel is foglalkoznak. A csapadékos, hűvösebb időnek köszönhető, hogy idén rövidebb lett az eperszezon, mondta Mária. Szerda délután például náluk húsz milliméternyi eső hullott, jégesővel kísérve. Szerencsére a jégszemek nagy kárt nem okoztak, mert sok esővel érkeztek, de az epret már válogatni kell, van benne sérült szem is. Az árral – ezerkétszáz forintért adták kilóját – a termelők elégedettek voltak, ráadásul amit leszedtek, azt minden nap el is adták.

– Idén többen vállalkoztak arra is, hogy befőzzék lekvárnak, hiszen tudni lehet, hogy a sárgabarackra nem lehet számítani, mondta Bogdán Mária. Ők egyetlen fajtával foglalkoznak, az Ásiával, amely egy jól bevált, édes, illatos eper.

Az eper ma már igazi hungarikum, hiszen nagyon sokan termesztik, kínálják nagyobb tételben is. A megyében az egyik legismertebb és legnagyobb szabadföldi termelő a faddi székhelyű Venyige Szövetkezet. Az egyik tagja, Márkus György elmondta, náluk tizenkét milliméternyi eső hullott szerdán, itt is volt egy kevés jég. Szerencsére az eperben nem okozott kárt. Náluk a jövő hét elején, közepén fejeződik be a szezon. Az idei év a jobbak közé tartozik, mondta Márkus György, hiszen a termés szép, az érdeklődés nagy. A faddi eperért ugyanis helybe mennek az ország minden részéből, nem is árusítanak máshol csak közvetlenül a termőföld szélén. Éppen ezért tudnak a legolcsóbbak lenni, itt ugyanis ezer forintot kérnek kilójáért. Egy bajai cukrász például évek óta lefoglal ebből a termésből egy nagy adagot az aromája miatt, a Honay ugyanis a kedvence.