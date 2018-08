Egy hónappal rövidebb lesz idén a dinnyeszezon

Egy hete kezdődött el az igazi kánikula, most fogyna a dinnyéből a legtöbb, a termelők viszont azt mondják, még egy hét, és vége a szezonnak. Erre még nem volt példa, hiszen még csak augusztus legeleje van, egy átlagos évben még legalább egy hónapig tart a dinnyeszezon. A medárdi esők, majd a hűvös éjszakák tönkretették azt a termést, melynek most kellene beérni.

Nyár elején még mindenki bizakodó volt. Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke akkor azt mondta, öt–hét százalékkal ugyan kevesebb területen ültettek görögdinnyét az idén, mint tavaly, de még így is közel 4800 hektáron termesztenek, amelynek kétharmada Békés megyében található. Szabolcs megye 1800 hektárral, valamint Tolna megye 500 hektárral szintén jelentős dinnyetermelő vidéknek számít.

Az ültetés előtt sok csapadék esett, ezért két héttel késett a szezon. Aztán rendkívül jó idő volt, felgyorsult a vegetáció, így remek minőségű termés született. A fogyasztói árak valahol a 120 és a 180 forint között mozogtak a szezon elején. Aztán jött Medárd június 8-án és ezt követően valóban negyven napig hűvös, csapadékos volt az időjárás, ami nagyon nem segítette a dinnye fejlődését.

Egy szedresi termelő azt mondta, megfázott a kis dinnye és „elfelejtett” megnőni, ami mégis nőtt, az deformált lett és a minősége sem jó. Az indák alatt üresek a dinnyeföldek.

– Egy hét és vége a szezonnak – mondta –, ami azt jelenti, hogy még gyengébb felvásárlási árak mellett is, napi száz mázsa dinnye értékesítésével számolva, egymillió forintot buknak a termelők naponta. Egy hónap alatt pedig az 30 millió forintot jelent. Ez esett ki most. Hogyan, miből kezdjük majd így a jövő évet? Ki sajnálja a termelőt? – tette fel a kérdést.

Természetesen a 30 millió forint tervezett bevétel mellett rengeteg lenne a kiadás is, hiszen a munkásokat fizetni kell, a dinnye szedése, pakolása a teherautóra nagyon kemény munka. Végigdolgoztuk az évet, kész katasztrófa egy ilyen szezon, tette hozzá a szedresi dinnyés.

A szekszárdi piacon árusító termelőknek is hasonló a véleményük. Egyikük elmondta, Tengelic határában van földjük, ami három hete érett be, annak egy része a dinnyeföldön maradt, mert akkor éppen nem volt valami nagy meleg. A kereskedők nem sokat rendeltek, a dinnyék egy része szinte szétrobbant a szántóföldön. Most ugyan végre itt a kánikula, keresik a vásárlók, most meg nem lesz majd elég dinnye.

Gondot jelentett továbbá az idén még az is, hogy kevés a napszámos, több ezer forintos órabérért is alig találtak a dinnyetermelők jól dolgozó munkást.

– Az egész család nagyon szereti a dinnyét, így ahogy a szezon elkezdődik, mi szinte állandó fogyasztók vagyunk, mondta Simon Lajosné szekszárdi olvasónk. Az idén azonban nem nagyon voltam megelégedve a minőségével. A szezon elején még kicsit éretlen volt, úgy tűnt, a termelők már alig várták, hogy a piacra kerüljön a gyümölcs, és hamarabb szedték le, mint kellett volna. Az elmúlt hetekben pedig csupa kásás, túlérett dinnyét sikerült megvennem. Azóta kicsit óvatosabb vagyok. Azt viszont csalódottan hallom, hogy hamarosan vége a szezonnak – tette hozzá.