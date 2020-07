Egy szikra is okozhat nagy tüzet, de meg lehet előzni a bajt

Eljött a nyár, az aratás ideje. Megyénkben már javában folyik az árpa, a búza és a repce vágása. A betakarítási munkálatok alkalmával megyénkben is több esetben keletkezik tűz. Ezek a tüzek némi elővigyázatossággal, az előírások betartásával általában megelőzhetőek.

Milyen jellegű veszélyek leselkednek ilyenkor? Például mezőgazdasági gépek villamos kábelt vágnak át, vagy szakítanak el, műszaki hibák miatt tűz keletkezik a gabonatáblákon, tarlókon és kigyulladnak, leégnek a több tízmilliós erőgépek. Ezek a jelentős kárt okozó események odafigyeléssel mind megelőzhetőek lennének.

A katasztrófavédelem hatósági szakterületen dolgozó munkatársai minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a betakarítási munkák ideje alatt a tűzmegelőzésre, széles körű tájékoztatást nyújtanak, mondta Köves Péter törzs­őrmester, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóreferense.

Az aratás kezdetén, még a munkák előtt, a mezőgazdasági gépszemlék alkalmával számos veszélyforrásra hívják fel az érintettek figyelmét. Ennek, valamint a gazdák körültekintésének köszönhetően az aratási munkálatokkal összefüggésbe hozható tűzesetek száma évről évre csökken.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban külön rész foglalkozik a munkagépek aratási munkálatokban való részvételéről. Ezek alapján a gépke­zelőnek a szünetekben és a feladat befejezése után is meg kell vizsgálnia a berendezés meghatározott részeit, hogy nem rakódott-e rá éghető anyag, és a tisztításról is gondoskodnia kell. A munka közbeni szünet idejére az aratógépet gabonatáblától, tarlótól, kazaltól kellően biztonságos távolságra kell leállítani.

Rendszeresen visszatérő probléma az eldobott cigarettacsikkek okozta tűz, ezért tilos a gabonatáblán járművek és munkagépek vezetőfül­kéjében rágyújtani.

Az aratási időszakban gyakran hallani kigyulladt mezőgazdasági gépekről szóló híreket, és ha nem sikerül időben megfékezni, a tűz sokszor a még lábon álló termésre, vagy a már learatott területre is továbbterjedhet. Pár napja Gölle külterületén traktor vontatta bálázógép gyulladt ki búzatábla melletti földes úton. A tűz lábon álló gabonát is veszélyeztetett. A dombóvári hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. Az egység egy vízsugárral visszahűtötte a bálázót és átvizsgálta a területet.

Az E.ON regionális áramszolgáltató pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a bálák közúton, telephelyen belül vagy tarlón, kaszálón történő szállításakor problémát okozhat a rakomány magassága, mert a villamos vezetékek összelenghetnek, elszakadhatnak, illetve a tartószerkezetek eltörhetnek. Ilyenkor zárlat keletkezhet, emiatt a rakomány, súlyosabb esetben a szállító jármű is leéghet. Bálaszállításkor tehát különösen fontos betartani a közlekedési hatóság magassági korlátozásait.

Ezekre mind nagyon oda kell figyelni

Aratáskor sokszor rendkívüli körülmények között, nagy melegben dolgoznak az emberek és a gépek egyaránt, és ilyenkor a tűzveszély is jóval nagyobb. Nemcsak a gépek papírjainak kell érvényesnek lenniük, hanem azok motorikus, villamos és erőátviteli rendszereinek a vizsgálatát is el kell végezni, valamint a kezdődő tüzek megfékezésére legalább egy hat kilós tűzoltó készüléknek kell rendelkezésre állnia. A motorblokk ellenőrzése során vizsgálni kell az üzemanyag­ellátó rendszer tömítettségét, épségét, a csövek, vezetékek rögzítettségét, a hűtő-, légszűrő és kipufogó rendszer, valamint a kipufogó vezetékben kötelező szikrafogó állapotát. A villamos rendszer esetében gondoskodni kell az akkumulátor és a saruk megfelelő rögzítéséről, meg kell győződni a vezetékek szigeteléséről, és nagyon fontos a biztosítékok ellenőrzése is. Az erőátviteli berendezések vizsgálatakor az ékszíjakra, a csapágyazásokra, valamint a hidraulikus rendszerekre külön figyelmet kell fordítani.