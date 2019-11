Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter és Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Paks II. projektről egyeztetett. A beruházás a műszaki terv átadásával fontos állomáshoz érkezett.

„Biztonságos, korszerű blokkok épülnek Pakson. Már több mint négyszáz engedéllyel rendelkezik a Paks II. projekt – köztük van a jogerős környezetvédelmi engedély és a telephelyengedély is –, amely a műszaki terv átadásával egy újabb fontos állomásához érkezett” – írta Facebook-bejegyzésében Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezésért felelős tárca nélküli miniszter, miután kedden Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával egyeztetett Pakson.

A megbeszélés részleteiről a Paks II. honlapján is beszámolnak. Mint írták, Süli János és Alekszej Lihacsov áttekintették a projekt előrehaladását. A miniszter azt hangsúlyozta, hogy a legkorszerűbb blokkok épülnek meg Pakson, nemzetközi együttműködésben, a vezérigazgató pedig elmondta, hogy a létesítési engedélykérelem benyújtásához szükséges dokumentáción dolgoznak. Ebben a munkában fontos mérföldkő volt az új blokkok műszaki tervének átadása a Paks II. projekttársaság számára.

Alekszej Lihacsov arról is beszélt, hogy tovább erősítik a tervezői szakembergárdát annak érdekében, hogy a létesítési engedélykérelem összeállításához szükséges teljes dokumentációt 2020 tavaszán átadhassák a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek. A következő mérföldkő az lesz, ha az engedélykérelmet benyújtják a hatóság számára a jövő év nyarán. – Egyre hatékonyabb az együttműködés az orosz partnerrel. Meggyőződésem, hogy a fővállalkozó maradéktalanul eleget tud tenni a magyar és az uniós nukleáris szabályozás által támasztott szigorú nukleáris követelményeknek – mondta Süli János.

Az MTI híradásában arra is kitértek, hogy a miniszter tájékoztatása szerint az orosz fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks II. projekt szakemberei ellenőrzik, ezt követően kerülnek a tervek a hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz, illetve az általa felkért nemzetközi szakértőkhöz. Arról is írnak, hogy eredményesen zárult az irányítástechnikai tender, amelynek győztese a francia-német Framatome-Siemens konzorcium lett, a turbinákat pedig egy amerikai-francia világcég, a General Electric-Alstom gyártja. – Ez is bizonyítja, hogy a Paks II. projekt egy nemzetközi nagyberuházás, amelyben fontos platformot biztosítunk a kelet-nyugati gazdasági együttműködésnek – tette hozzá Süli János. Mint mondta, a két új blokk a legkorszerűbb 3+ generációs típushoz tartozik, amelynek technológiája maximálisan megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

A miniszter kérdésre válaszolva azt is leszögezte: Magyarország az új atomerőművi blokkok nélkül nem tudná teljesíteni klímavédelmi célkitűzéseit. – Paks II. évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást tesz elkerülhetővé, amit érdemes összevetni azzal, hogy a teljes magyar közlekedési szektor kibocsátása évente 12 millió tonna – részletezte. Arról is beszélt, hogy a Paks II. projekt jelentős gazdaságélénkítő hatással bír, a felvonulási területen pedig már zajlik az építkezés magyar kivitelezésben. Kiemelte, hogy a magyar vállalkozásoknak lehetőségük van bekapcsolódni a projektbe.

A Roszatom vezérigazgatója elmondta, hogy a november 1-jén kereskedelmi üzembe helyezett Novovoronyezsi Atomerőmű II-es kiépítés 2. blokkja hasonló a Paks II. Atomerőmű majdani blokkjaihoz. A szintén VVER-1200 típusú egység a legkorszerűbb műszaki megoldásokat alkalmazza.