Elkezdődött az építkezési és felújítási szezon

Már elindult idén az építkezési és felújítási szezon. Most, hogy még több állami támogatást lehet igénybe venni, az építőipar piaca egyre növekvőben van.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az első lépés az építkezésnél a földmérés. Staudt Péter, földmérő mérnök szerint nagyon sok társasház épül Domboritól kezdve Pakson át Dunaszentgyörgyig. Nemcsak a telepeket és az ingatlanokat kell felmérniük, hanem a Földhivatal felé is be kell nyújtani a társasházak alapító okiratát. Hozzátette, elég sokrétű lesz idén a munkájuk. Már a január-február is több munkaidőt igényelt, mint tavaly.

– A lakásfelújítók, illetve az építkezők számára megjelent új lehetőségek és kedvezmények élénkíteni fogják a keresletet. Mind az alapanyag-, mind a késztermékgyártók erre számítanak ebben az évben. A megnövekedett kereslet miatt valószínűleg drágulnak még az építőanyagok, várhatóan öt-tíz százalék közötti mértékben. Ebből egyedül egy kiugró érték van, a tavalyi év decemberétől ez év februárig az acéltermékek voltak azok, amelyeknek az ára jelentősen megugrott, összesen negyven százalékkal az elmúlt két hónapban. Azt várjuk és reméljük, hogy ennek majd konszolidálódik az ára az év további részére – közölte lapunkkal Vass Péter, a V & Periko Kft. ügyvezetője.

Czank Szilárd, az SZ+C Stúdió Kft. csempe szaniter üzletág vezetője szerint érezhető a megnövekedett kiskereskedelmi érdeklődés a fürdőszobaszalonban is, amely jelentős mértékben az állami családtámogatásoknak is betudható. Szintén kiemelte, hogy februártól megkezdődtek az áremelések az anyagok tekintetében is, amelynek mértéke öt-tíz százalékra tehető. Ha aktuális a felújítás, vagy meg tudják oldani a tárolást, érdemes minél előbb beszerezni a termékeket.

A szakemberek leterheltsége jelentős, ezért érdemes előre gondolkodni. Horváth Péter, az SZ+C kereskedelmi igazgatója hozzátette, hogy az év eleji forgalomhoz képest a hagyományos építőanyag vonalon is tapasztalható a nagyobb kereslet, emiatt bizonyos termékeknél megnövekedett szállítási határidőkre lehet számítani.

Takarítás Építkezéshez vagy felújításhoz is vannak a Kärchernek olyan berendezései, amelyek segítik a munkavégzést, illetve a munka utáni a rendrakást – emelte ki Marsai András, a CPH Kft. üzletvezetője. – Nagy a kereslet a tisztítóberendezések iránt. Az emberek sokat vannak otthon, a takarítást könnyen megoldják gőztisztítókkal, kárpittisztítókkal. Az intézmények, vállalkozások szintén előszeretettel használják a tisztítóberendezéseket.

Borítóképünk: Új lehetőségek élénkítik az ágazatot (illusztráció)