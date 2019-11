Elkezdték a területalapú támogatások kifizetését

Október 16-án megkezdte a Magyar Államkincstár a területalapú támogatások kifizetését. Tolna megyében ez közel tízezer gazdálkodót és több száz gazdaságot, vállalkozót érint. A területalapú támogatás 1200 hektár alatti területre alapesetben összesen 75 ezer forint körül alakul (zöldítéssel együtt) hektáronként, ebből bő 52 ezer forint, a teljes összeg 70 százaléka érkezik előlegként most a bankszámlákra. Aki nagy területen, 1200 hektár feletti szántóval rendelkezik az októberben még csak a zöldítési részösszegre számíthat. Fizetik a nemzeti támogatási előlegeket is, így többek között a tejtermelés, anyatehén, anyajuhtartás, marhatartás utáni összegeket is.