Építkezés? Így spórolj környezetvédő módon a költségeken!

Az államilag támogatott otthonteremtő programnak köszönhetően felújítási, építkezési boom indult be az elmúlt hónapokban. Azok számára, akik okosan, pénztárcabarát módon szeretnék tervezni a felújítást, most megmutatunk egy olyan megoldást, amely nem csak az építtető költségeit csökkenti, de a természetvédelem ügyét is szolgálja. Az építkezés, felújítás során keletkező, be nem épített anyagok lerakóba helyezése a globális folyamatok miatt is egyre drágább, hiszen például Kína három évvel ezelőtt úgy döntött, nem fogadja be többé a világ más részen keletkezett műanyaghulladékot.

Az úgynevezett körforgásos gazdaság célja éppen az, hogy a termékeket, alapanyagokat ne dobjuk el a használatukat követően, vagy legalábbis egy gép, termék minél nagyobb részét lehessen újrahasznosítani. Ennek a fontos kezdeményezésnek lett a zászlóshajója Magyarországon a Masterplast, melynek vezetése egy különleges Hungarocell Zöld Programot Fejlesztett ki. Az építkezéseken a méretre vágás miatt megmaradó XPS és Hungarocell darabok új életre kelhetnek, ha azokat nem egy jó drágán megrendelt konténerbe, hanem a hazai gyártó országszerte elérhető Öko-Pontjain jelképes áron megvásárolható 600 literes zsákba tesszük. Ezzel nagyon olcsón és könnyen megszabadulunk a „szeméttől”, ami viszont, hála a cég ötletének, egy különleges technológia segítségével új szigetelőanyagként, Thermobetonként születik újjá.

Összegezve tehát: az olykor akár tonnánkénti 24 ezer forintos lerakási árhoz képest jelentősen olcsóban ússzuk meg, ha részt veszünk a Hungarocell Zöld Programban, másrészt a természetnek is segítünk, hiszen a hulladék újra beépíthető, kiváló hőszigetelő tulajdonságokat mutató Thermobetonná „alakul”. Fontos azonban, hogy a programban csak a legnagyobb magyar építőanyaggyártó által forgalmazott anyagok, pontosabban azok vágási maradékai vehetnek részt.

Minderről és a folyamat további részleteiről érdemes a Masterplast Öko-Pontjain érdeklődni!

Tolna megyei Öko-Pont:

Mini Tüzép Pali János

Telefonszám: +36 74 458 053

E-mail: [email protected]

Nagymányok, Liszt Ferenc u. 1, 7355

