Érdemes a bontáson, felújításon gondolkodni

Nem könnyű a megfelelő telket megtalálni, a kivitelezőket jó előre le kell foglalni – időben el kell kezdeni a családi ház építésének előkészítését.

Az évek óta tartó lakáspiaci bumm miatt nemcsak a fővárosban nehezebb jó helyen fekvő, családi ház építésére alkalmas 300–1000 négyzetméteres telekhez jutni, de ez a folyamat a vidéki nagyvárosokban is látható. Ráadásul, aki családi ház építést tervez, jó előre fel kell készülnie a szakemberhiány miatt – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

Az összeállítás a budapesti és a nagyvárosi telekárak bemutatása mellett azokat a családi házakat is megvizsgálta, amelyeknél érdemes a bontáson vagy teljes körű felújításon gondolkodni. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 12,7 millió, Győrben 13,9 millió, Szegeden 11,6 millió forint az telekárak átlaga, és Szekszárd sem tartozik a legolcsóbb települések közé a maga 8 millió forintos átlagával.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy első látásra egy bontandó családi ház esetében a munkálatok költsége magasabb lehet, mint egy üres telekre való építkezés. – Bizonyos esetekben azonban az üres telek ára magasabb, mintha olyan hasonló méretű telket vásárolnánk, ami már egy felújítandó vagy elbontandó épületet is tartalmaz. Ráadásul az utóbbi esetekben nem feltétlenül kell az alapozással, falak újraépítésével törődni.

Még többet lehet spórolni, ha az ingatlant az elbontás helyett teljes körűen felújítjuk – tette hozzá a szakember. Felhívta a figyelmet, hogy a családi ház építés után jár a családi támogatás, a gyerekek számától függően a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (csok) és az 5 millió forintos áfa-visszatérítés.

– Fontos azonban, hogy a 10 millió forintos állami támogatást csak akkor lehet igénybe venni, ha a régi ingatlant elbontják és ez a tulajdoni lapon is megjelenik – mondta. Kifejtette azt is, hogy a frekventált helyen lévő családi ház építésére alkalmas telkekből nagyon szerény a kínálat, ezért érdemes lehet a felújítandókkal számolni, mert ezek iránt visszafogottabb volt a kereslet az utóbbi időszakban. Könnyen lehet ugyanis, hogy a kiszemelt környéken nincs is eladó telek. Az ingatlan.com elemzése szerint a családi ház beruházást nagyon fontos időben megtervezni, mert az építőipar bővülése miatt a kivitelezőknek sok megrendelése van, és jó előre le vannak kötve a kapacitások.