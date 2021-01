Értékelte a múlt évet az Országos Atomenergia Hivatal

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az Országos Atomenergia Hivatal online sajtótájékoztatón, írásos formában foglalta össze az elmúlt évet és az idei legfontosabb feladatokat, melyben Paks II. kiemeltebb eseményeit is megemlítették. Az összefoglalót Paks II. 2020. júniusában benyújtott, az új atomerőművi blokkokra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmével kezdték, melyben kiemelték, hogy ennek elbírálása a hivatal legnagyobb volumenű eljárása. A 2020-as év a nukleáris terület számára is számos kihívást jelentett. A hivatal nyomon követte, folyamatosan ellenőrizte a létesítményeket, illetve az engedélyezéseket, betartva a járványhelyzethez kapcsolódó általános óvintézkedéseket is.

Az atomenergia felhasználása az elmúlt év során biztonságosan és védetten zajlott. Folyamatosan felügyelték a nukleáris- és a radioaktívhulladék-tárolókat is. 2020-ban a nukleáris létesítmények, köztük a Paksi Atomerőmű is biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemelt, működésük nem jelentett egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem a lakosságra. Követték és értékelték a Paksi Atomerőmű nem tervezett teljesítményváltozásait is. Felidézték, hogy tavaly tíz ilyen eset történt, amelyek a nukleáris biztonságot nem veszélyeztették. Kitértek arra is, hogy kiemelkedő feladat volt a Paksi Atomerőmű új típusú fűtőelem-tesztkazettáinak engedélyezése. Folyamatban van a létesítésiengedély-kérelem feldolgozása, továbbá megkezdődött ennek nemzetközi felülvizsgálata.

Paks II. beküldte a nukleáris biztosítékokra vonatkozó előzetes adatszolgáltatást, és megkapták Paks II. fizikai védelmi tervét. A felvonulási terület építményei kapcsán az előző év során tíz, 2021 elején további két építési engedélyt adtak ki irodaépületre, étteremre és konyhára, betonkeverő üzemre, laboratóriumra, acéltermékeket készítő műhelyre. Az új blokkokkal kapcsolatban rövid és középtávon várható feladatok között említik a reaktorépülethez kapcsolódó földmunkákat, az új atomerőművi blokkok építését és szerelését biztosító épületek és az új blokkok egyes építményeinek engedélyezését, majd a tevékenységek ellenőrzését is.

Alkotmánybíróság: a titkosítás nem alaptörvény-ellenes

Szintén a Paks II. projekthez kötődő hír, hogy az Alkotmánybíróság visszadobta a Paks II. elleni keresetet – áll a Magyar Nemzet cikkében. Eszerint nem ütközik sem az alaptörvénybe, sem nemzetközi szerződésbe az, hogy a Paks II. projekt építéséről szóló törvény valamennyi üzleti és műszaki, valamint döntés megalapozását szolgáló adat közérdekű adatként való megismerését harminc évre kizárja.

Az indítványozó országgyűlési képviselők a rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetésére visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a döntés megalapozását szolgáló adat nyilvánossága külön törvénnyel korlátozható. A támadott törvény által megjelölt nemzetbiztonsági érdek

és a szellemi tulajdonhoz való jogok védelme a beruházásra tekintettel indokolhatja a döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságának korlátozását. Azokat a szerződéseket, amelyeknek nyilvánosságra kerülése nem sért nemzetbiztonsági érdekeket, illetve jogokat, a Paks II. honlapján tette elérhetővé.

Borítóképen: A Paksi Atomerőmű egyik turbinacsarnoka