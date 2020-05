Esett a sertés ára, de a boltban drága a hús

A múlt év őszétől egészen idén márciusig nem panaszkodhattak a sertéstartó gazdák, ugyanis megközelítette, helyenként meg is haladta a kilónkénti ötszázötven forintot élősúlyban a felvásárlási ár. Márciustól azonban folyamatosan csökkent az ár, de a legnagyobb gond, hogy még nyomott áron sem viszik a sertést az állattartóktól. Éppen emiatt érthetetlen, hogy az üzletekben nem hogy nem csökken, inkább emelkedik a hús ára.

Ahogy elkezdett emelkedni az élő sertés ára, még a múlt év nyarán, az üzletekben egyből megdrágult a hús. Igaz akkor még egy kiló combért, karajért 1400 forintot kértek, ma 1700–1800 forintba kerül ugyanez. Annak ellenére, hogy március vége óta folyamatosan csökken az élősertés felvásárlási ára.

A faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József kérdésünkre elmondta, a nagyobb gond az, hogy nem is viszik a disznót. Így a 110–130 kiló közötti állatok – a feldolgozóknak ez az ideális súly – idővel 150–160 kilóra híznak, ami már nem kelendő. S közben a felvásárlási árak is folyamatosan lefelé csúsznak. Dr. Reibling József elmondta, az utolsó szállítás átlagára kilónként 450 forintra jött ki. A szabadpiacon és a környékbeli kisebb vágóhidaknál pedig csak 370–380 forintot fizetnek egy kiló élősertésért.

Természetesen az okokat – vagyis, hogy miért csökkent a disznó ára, illetve, hogy alacsonyabb áron is keveset vesznek át – az állattartók és a kereskedők is keresik. Reibling József szerint csökkent a fogyasztás, ez a legfontosabb indok. Részben a kereskedők, részben a feldolgozók tartják magasan a bolti árakat, úgy látszik nekik így is megéri.

Közben az állattartóknak arra is figyelniük kell, hogy a hizlaláshoz szükséges alapanyagok ára emelkedik, így a premixekhez szükséges vitaminoknál és aminosavaknál már most látványos a drágulás, de nagy kérdőjel a szója is.

Érdekes módon malacokra továbbra is nagy a kereslet, mindenki abban bízik, hogy mire a malacokból hízó lesz, addigra a piaci kereslet és az árak is rendeződnek.

Lengyel Lórándnak és családjának Németkéren van telepe, mint mondta, a malacok ára is csökkent, míg a csúcs­időben 85 eurót (30 ezer forint körül) adtak egy 25 kilós állatért, addig most ugyanez 70 euró (24 ezer forint). Lengyel Lóránd úgy tudja, főleg spanyol importból érkeznek a hazai piacra élősertések, lényegesen olcsóbban, mint a hazaiak. A járvány miatt nem tudták időben elszállíttatni a Távol-Keletre a spanyol állattartók, és a nyakukon maradtak a túlsúlyos állatok.

A feldolgozók, állattartók azt kérdezgetik egymástól, meddig maradhat ez a helyzet? Talán, ha ismét beindul a koronavírus-járvány lecsengése után a Távol-keleti piac, akkor a sertésekből felhalmozódó felesleg is megcsappan.

A hazai fogyasztás is jelentősen visszaesett, nemcsak a családok vásárolnak kevesebb húst, hanem az éttermek is, hiszen elmaradtak a közétkeztetések, a szállodák pedig még csak ezután kezdenek nyitni.