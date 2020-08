Évről évre több bort készítenek a termelők országszerte

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján megtekinthető, hogy az elmúlt nyolc évben hogyan alakult hazánkban a bortermelés. Míg 2011-ben 1,5 millió hektolitert állítottak elő a termelők, addig 2018-ban – ekkor volt a csúcspont – 3,55 millió hektoliter bor készült el a pincékben. Míg 2012-ben szüret után 1,7 millió hektoliter bort készítettek a gazdák, tavaly már egymillió hektoliterrel többet, vagyis 2,7 milliót.

Évről évre folyamatosan nőtt az új borok mennyisége, ami annak is köszönhető, hogy egyre több szőlőültetvényt telepítettek a gazdák és a régiek közül is egyre többet újították fel, fajtaváltással, szerkezetátalakítással. A felújított ültetvények pedig az elmúlt hét-nyolc évben folyamatosan termőre fordultak. Így alakult ki nagyobb mennyiségű borfelesleg. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közzétette a honlapján az egy főre jutó borfogyasztás mennyiségét is. 2012-ben az egy főre eső borfogyasztás 23,7 liter volt egy évben, 2016-ban ez a mennyiség nőtt, 27,6 literre, de 2018-tól visszaesett 24,8 literre, pont akkor, amikor a legtöbb bort állították elő a pincészetek.

A szervezet korábban készített egy tanulmányt arról, hogy milyenek a hazai borfogyasztási szokások, eszerint a fogyasztók fele hetente többször, huszonnégy százaléka pedig hetente egyszer iszik bort. Ha már választani lehet, a magyar fogyasztók kilencvennégy százaléka hazait vesz. Leginkább a száraz bort kedvelik, ezt követi a félédes, félszáraz majd az édes. Az édes borok aránya Tolna megyében mindössze húsz százalék körül van. A legtöbb fogyasztó tisztán issza a bort, közel harminc százalék a fröccsöt szereti, tíz százalékuk kólával házasítja a hegy levét.