Fejlesztenének a gazdák, sokan vásárolnak gépeket

A mezőgazdasági termelést hivatásszerűen folytató gazdálkodók hetvenhét százaléka tervezi gazdaságának fejlesztését a következő két-három évben. Egy friss felmérés szerint a gazdák többsége beruházást tervez, ebben szerepet játszik a munkaerőhiány okozta kényszer is, például egyre többen váltanak át a gépi szüretelésre megyénkben is.

Tolna megyében is hasonlóan pozitív a helyzet, ezt bizonyítják a gazdálkodók válaszai. Csapó Mihály bátaszéki gazdálkodó elmondta, tavaly egyszerre adott be kertészeti gépre – pontosabban egy traktorra –, pályázatot, illetve a lánya, a huszonöt éves Mária révén a fiatal gazda pályázatot is elnyerték. Ez nagy lökést jelentett a gazdaságuknak. Mária fiatal gazdaként átvette és továbbfejlesztette apja gyümölcsösét. A támogatásból egy kis furgont vásárolt, amivel értékesíteni tudja a megtermelt gyümölcsöt. Cserébe vállalta, hogy egyéni vállalkozóként dolgozik, sőt a második évtől – ez jövő nyártól lesz aktuális – egy alkalmazottat is foglalkoztat.

Horváth Vilmos bonyhádi gazda szántóföldön gazdálkodik, jelenleg ötvenhét hektár saját területen, de miután a múlt évben csatlakozott hozzá a fia is, úgy döntöttek, növelik a földterületüket, és gépeket is vásárolnak pályázatok segítségével. A gond csak az, hogy nagyon drága lett a termőföld, és a környezetükben alig akad, aki eladná. Az ötvenhét hektár mellé sikerült még ötven hektárt bérelni tíz évre. Most azt a célt tűzték ki, hogy minél több gépet vásárolnak, leginkább új traktorra és szántóföldi permetezőre lenne szükségük. A fiatalember agrárvégezettsége sokat ér a pályázatoknál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A felmérés szerint az agrárcégek az elmúlt években egyre inkább érzik a munkaerő hiányát, közülük is leginkább a végzettség nélküli, betanított munkások felvételének nehézségeit említették (nyolcvan százalék), míg felsőfokú végzettségű szakemberekből „csak” negyven százalékkal lenne szükség többre. Ez is az egyik oka annak, hogy gépesítenek, ezzel pótolják a hiányzó munkaerőt. Tolna megyében is egyre többen térnek át a gépi szüretelésre.

Támogatás nélkül is beruháznak Az agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt évben, egyharmaduk pedig idén tovább növeli a beruházásokra fordított összeget – derül ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből. Tavaly a megkérdezettek hatvanhét százaléka hajtott végre beruházást, ami a két évvel korábbihoz képest tizenhét százalékpontos emelkedés. A tavalyi eredményekhez képest valamelyest nőtt a bankhitel vagy lízing segítségével megvalósuló beruházások aránya. A fejlesztéseket hatvan százalékban saját, harminc százalékban banki forrásból hajtják végre a vállalkozások. A jelenlegi kedvező gazdasági környezet segíti a gazdákat fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. Finanszírozási oldalon erős a verseny, gazdag a kínálat a támogatásokban is. Az elmúlt tíz év tapasztalatai szerint a mezőgazdasági termelők által felvett hitelek bedőlési aránya jóval alacsonyabb, mint a gazdaság más területén működő cégeknél.