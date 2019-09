Felénél tart a szőlőszüret, a minőségnek kedvez a jó idő

A feléhez közeledik a szüret a megye két borvidékén. A Tolnai Borvidéken előrébb tartanak a munkákkal a gazdák. Ennek az az oka, hogy ott többségében fehér fajtákat dolgoznak fel. Egyre több termelő dönt a gépi szüret mellett, mert olcsóbb és gyorsabb, mint a kézi. A megkérdezett gazdálkodóknak jók a tapasztalataik. A minőségre sem lehet panasz, ha valaki időben és megfelelő készítményekkel végezte a szőlő növényvédelmét.

Az idén vegyes érzésekkel kezdtek neki a termelők ennek a szőlőszüretnek. Az eredményeket másként értékeli az, aki a borászatában feldolgozza a megtermelt gyümölcsöt és másként az, aki szeretné azt értékesíteni. Az előbbiek többnyire elégedettek, utóbbiak közt van olyan, aki annak is örül, ha önköltséggel, veszteség nélkül zárja az évet.

A Tolnai Borvidéken előrébb tartanak a szüreti munkákkal a gazdák. Ennek oka, hogy ott többségében fehér fajtákat dolgoznak fel. Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiána Kft. ügyvezető igazgatója, aki egyben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja is elmondta, eddig ötvenezer mázsa szőlőt dolgoztak fel, köztük Irsai Olivért, szürkebarátot, chardonnay-t, pinot noirt, királyleánykát és rozénak kékfrankost.

A szakember elmondta, csak egészséges szőlőt vesznek át a termelőktől, lisztharmatossal eddig nem is találkoztak, igaz, a gazdákkal egész évben tartják a kapcsolatot, így ismerik egymás igényeit. Az ültetvényeket figyelve ugyanakkor látszik, hogy sok a rosszul kezelt és elhanyagolt szőlő, ahol nem sokat kell majd szüretelni, mert nincs is mit leszedni a tőkékről.

Az is látszik viszont, hogy nincs akkora mennyiség, mint amire számítottak még a szüret előtt, mondta Schmidt Győző. A gazdák arról számoltak be, hogy ennek ellenére nem indultak felfelé a szőlőárak. Jó esetben, a tavalyi árnál tíz-húsz forinttal kapnak kevesebbet kilónként a termelők, de hallani olyanról is, hogy negyven, hatvan forintot kínálnak a feldolgozók egy kiló szőlőért. Schmidt Győző szerint, az lenne a megoldás, ha a termelő már tavasszal, a metszés idején, tudná, hogy kinek adja el a termést, a felvásárló pedig az év folyamán figyelemmel kísérné az érés folyamatát.

A szekszárdi Vesztergombi Pincészetnél is javában folyik a munka. A királyleánykát, pinot noirt itt is leszedték, hamarosan a kékfrankos következik rozé bornak, mondta Vesztergombi Csaba. Hozzátette, vannak olyan dűlők, ahol hamarabb cukrosodott, érett a szőlő, itt mértek már 20-as mustfokot kékfrankosban is. Nagyon szépnek mutatkoznak a cabernet fajták, a merlot, a kadarka pedig gyönyörű, egészséges, zamatos. Ez utóbbi azért is érdekes, mert több termelő is szóvá tette, hogy a kadarka fürtjein találni rothadt szemeket. Aki időben és megfelelő készítményekkel végezte a szőlő növényvédelmét, azt ilyen meglepetés nem érheti, mondta a borász.

A Vesztergombi Pincészetnél először szüreteltek kombájnnal, a tapasztalatok pozitívak voltak. Vesztergombi Csaba elmondta, kíváncsiak voltak, hogyan tudnak vele haladni, okoz-e kárt a kombájn. A munka reggel hatkor kezdődött és délelőtt 9 órára már akkora mennyiséget leszedett a gép, amit kézzel két nap alatt sem lehetne. A bogyók így nem oxidálódnak, nem melegednek fel, egészségesebben kerülnek feldolgozásra. Ráadásul a gépi szüret költsége fele a kézinek.

A tavalyinál kevesebb bor lesz

Idén a hazai szőlőtermesztők 4,5-4,8 millió mázsa szőlőt szüretelhetnek le, az ebből előállított bor mennyisége pedig 2,8 és 3,2 millió hektoliter között mozog a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának becslése szerint, mondta Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára. Az előállított bor mennyisége elmarad ugyan a tavalyi értéktől, de az elmúlt hétéves átlagnál 500-600 ezer hektoliterrel így is nagyobb lesz. A gazdák által végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően pedig az előállított termékek minősége is javul. Az ország borvidékein most zajlik a középérésű szőlőfajták szüretelése, szeptember végén, október elején pedig a későn érő szőlőfajták következnek.