Felértékelődött az atomenergia szerepe

A Paksi Atomerőmű a koronavírus okozta veszélyhelyzetben is biztosítja a hazai áramtermelés felét. Az atomenergia, a Paks II. projekt jelentősége ebben a vészterhes időben felértékelődött: nem támaszkodhatunk külföldi erőművekre, az ellátásbiztonság érdekében itthon kell megtermelnünk a lehető legtöbb áramot – mondta Süli János miniszter.

– Rendkívüli időket élünk, fegyelmezettségre, higgadtságra van szükség. Legfontosabb, hogy mindenki vigyázzon magára és mindenkire a környezetében, főként az idősekre és azokra, akik krónikus betegséggel küzdenek. A felelősségteljes magatartás – nem túlzás – most életeket menthet. Nincs helye az ellenségeskedésnek, a koronavírus elleni védekezéssel, az emberek egészségének megőrzésével, az emberi élet védelmével kell most foglalkozni. Legyünk higgadtak. Ne keltsünk pánikot, ne terjesszünk rémhíreket. Hagyatkozzunk a biztos forrásból származó információkra. Legyünk fegyelmezettek, tartsuk be a hivatalos utasításokat. A lehető legkevesebbet érintkezzünk másokkal. Aki teheti, maradjon otthon – fogalmazott Süli János a Paks II. Zrt. honlapjának.

A miniszter hozzátette: vannak azonban, akik ezt nem tehetik meg, mert a munkájuk még ebben a helyzetben is nélkülözhetetlen, helyhez kötött, nem végezhető távmunkában. Ilyenek – a teljesség igénye nélkül – az egészségügyben, szociális ágazatban, a kereskedelemben és az energiaszektorban dolgozók is. – Köszönet az önzetlen munkájukért – mondta.

Kiemelte: a Paksi Atomerőműben is helytállnak a zavartalan üzemvitelért felelős szakemberek. Hála nekik, garantált a hazai termelés 50 százaléka. Az atomerőmű a legnagyobb hazai áramtermelő. A Pakson előállított áram a hazai fogyasztás harmadát fedezi, ami nagyságrendileg a teljes lakossági igényt jelenti. Magyarán az atomerőmű képes a teljes magyar lakosság számra biztosítani az élethez, mindennapokhoz szükséges villamos energiát. Ennek a mostani nehéz időszakban stratégiai jelentősége van. Fontos tény az is, hogy a törvényi előírásnak eleget téve az atomerőmű mindig rendelkezik két évre elegendő üzemanyagkészlettel. A nukleáris üzemanyag biztonságosan, kis helyen és jól készletezhető, ráadásul szükség esetén több forrásból is beszerezhető. Ez jóval nagyobb biztonságot jelent, mint akár a villamos energia, akár a földgáz importja. Ráadásul az üzemanyag csak igen kis részt, 5-10 százalékot tesz ki az atomerőművi villanytermelés önköltségében, így az áringadozásnak való kitettség sokkal kisebb más erőművekhez.

Ez a nehéz időszak – miként Süli János kiemelte – rávilágít a Paks II. projekt jelentőségére is. – Két korszerű atomerőművi blokk építését tervezzük, ennek előkészítésén dolgozunk. Célunk ezzel, hogy az atomenergia hazai termelésben képviselt részarányát fenntartsuk. A négy meglévő blokk 2032-37 között befejezi működését. Két új egység fogja felváltani őket. Így garantálhatjuk az ellátásbiztonságot, azt, hogy ugyanúgy – mint a mostani nehéz helyzetben – rendelkezésre álljon a létfontosságú villamos energia. Annak, hogy hazánk áramimport-függősége magas – majdnem a legmagasabb az Európai Unióban –, most láthatjuk igazán a veszélyét, amikor az országok kényszerűségből lezárják határaikat. Egy krízishelyzetben minden ország saját fogyasztóinak ellátásáról gondoskodik. Márpedig ma az áramigény harmadát importból, jellemzően a környező országok fosszilis erőműveiből származó villamos energia vásárlásával fedezzük. Külföldi erőművekre nem lehet alapozni hazánk ellátásbiztonságát, emiatt kulcsfontosságú a Paks II. beruházás.

De nemcsak az importfüggőség mérséklése miatt értékelődött fel most a Paks II. beruházás, húzta alá a miniszter. – Már most tudjuk – tette hozzá –, hogy a koronavírus-járvány komoly nehézségek elé fogja állítani a gazdaságot. Ezrek veszítik el munkájukat, jövedelmüket. A kormány ezt felismerve már több intézkedést hozott. A gazdaság talpra állítása ennek ellenére embert próbáló feladat lesz. Egy olyan nagy beruházás, mint a két atomerőművi blokk építése, mentőövet jelenthet sok hazai vállalkozásnak, megélhetést sok-sok magyar embernek. A beruházáson csúcsidőben 8-10 ezer ember dolgozik majd. Rengeteg kapcsolódó építkezés valósul meg: utakat, lakásokat, üzemcsarnokokat kell építeni, az ide érkező munkások pedig a szolgáltatószektornak biztosítanak munkát. Ez mind-mind jövedelmet, megélhetést jelent.