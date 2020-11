Folyamatban van Paks II. védelmi tervének elbírálása

Az atomerőművi blokkok létesítésiengedély-kérelme mellett a Paks II. létesítmény fizikai védelmi tervének elbírálása is folyamatban van – közölte honlapján az Országos Atomenergia Hivatal. Több kisebb engedély kiadása mellett megkezdődött a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentés nemzetközi szakértői vizsgálata is. Felidézték: a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be az Országos Atomenergia Hivatalhoz a több tízezer oldalas létesítésiengedély-kérelmet. A fizikai védelmi tervet a hivatal 2020. szeptemberben kapta meg, elbírálása várhatóan 2021. őszéig tart.

Az Előzetes Biztonsági Jelentést 2020. októberben küldték el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek azért, hogy az általuk koordinált, nemzetközi szakértőkből álló csoport vizsgálja meg. A talaj-előkészítésre és résfalazásra vonatkozó engedélykérelmeket 2021. első negyedévére várják.

A létesítési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan közmeghallgatást is tartanak, a hatósági döntést 2021. szeptemberéig kell meghozniuk. Közlésük szerint a felvonulási terület építményeihez eddig tizenkét kisebb engedélyt adtak ki, egyebek között irodaépületre, étteremre és konyhára, betonkeverő üzemre, betonvizsgáló laboratóriumra, acéltermékeket készítő műhelyre, több eljárás jelenleg is folyamatban van.

Hangsúlyozták: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az erőművi engedélyezési eljárásban a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságának szempontjait veszik figyelembe, a nukleáris biztonsághoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokat az Országos Atomenergia Hivatal folytatja le.

Borítóképen: Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter