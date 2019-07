Folyamatosan drágul az élő sertés, ami a boltokban is látszik

Jelentősen megemelkedtek az élő sertés felvásárlási árak. A vásárló ebből annyit érez, hogy a szaküzletekben, bevásárlóközpontokban az addigi ezer forint körüli sertéscomb kilója most akciós áron 1300 forint.

Jelentősen emelkedett az élő sertés felvásárlási ára május elejétől, így átmenetileg elégedettek lehetnek a megyei állattartók is. Míg a múlt év végén ismét mélyponton volt az ágazat, most úgy tűnik, levegőhöz jutottak a gazdák. Az áremelkedés fő oka, hogy az afrikai sertéspestis okozta világméretű kár jelentősen csökkentette az állományt.

Hazánkban is jelentősen megindult a kereslet, az árak elindultak felfelé, jelenleg egy kiló élő sertéshúsért közel ötszáz forintot fizetnek, mondta a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József. Ebből a bevételből már fejlesztésre is jut, tette hozzá.

Nem csak a felnőtt állatokra, a malacokra is nagy kereslet van, mondta Lengyel Lóránd, akinek Németkéren van a gazdasága. A nagyüzemek százával vinnék a huszonöt kiló körüli kis állatokat, de nem tudnak minden érdeklődőt kiszolgálni. A malacok ára jelenleg kilónként 900–1000 forint.

Dübörög a sertésexport, és nem lassul a hús drágulása, derül ki a NAIK (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) és az Agrárgazdasági Kutatóintézet piaci jelentéséből is. A Kínában tomboló afrikai sertéspestisből Brazília és Európa profitál, míg az Egyesült Államok hoppon maradt. A vámháború és a kór együttesen akkora áremelkedést hozott az egész világpiacon, amire emberemlékezet óta nem volt példa.

A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivitele is 63 százalékkal nőtt 2019 január–március között az egy évvel korábbi mennyiséghez viszonyítva. A legfőbb partnerek Románia, Ausztria és Hollandia voltak.

A hazai vágósertés termelői ára idén májusban 28 százalékkal állt magasabb szinten, mint egy évvel korábban.

Többe kerül otthon is az ebéd

Sokba kerül a vasárnapi ebéd, már ha hús is kerül a tányérra. Az elmúlt években megszoktuk, hogy a sertéshús ára – legalábbis az üzletekben – inkább lejjebb araszolt, mint felfelé. A boltok akciókkal igyekeztek kedvet csinálni a vásárláshoz. A korábban ezer forintos sertéscomb vagy lapocka kilója most 1300–1400 forint lett – boltja válogatja, hogy hol akcióznak éppen. A karaj kilója pedig 1400–1500 forint, a csont nélküli változat ennél is többe kerül. A legdrágább sertéshús az oldalas, kilójáért 1700 forintot is elkérnek.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke korábban elmondta, a sertéspestis mellett az áremelkedés másik oka, hogy tíz százalék feletti volt a bérköltség emelkedése tavaly, idén is hasonlóval számolnak. Ezzel meg is van az áremelkedés két fő összetevője, plusz nőtt az energia és a csomagolóanyagok ára is, tudtuk meg. Ezt a fogyasztó még nem igazán látja a hús és a húskészítmények árában, de előbb vagy utóbb megjelenik.