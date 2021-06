Fontos határidő közeleg, szerződni kell családi gazdaság esetén

Június 30-ig szerződést kell kötniük azoknak a termelőknek, akik az őstermelők családi gazdasági formáját (röviden ŐCSG-t) választották. A határidő elmulasztása esetén az agrárkamara felhívja majd a kötelezettségre az érintettek figyelmét, mivel a szerződéskötés és benyújtás elmaradása az ŐCSG-nyilvántartásból való törlését eredményezi, a közös igazolvány használatára pedig már nem lehet visszatérni.

Több ezer gazdálkodót érint az őstermelői státusz, így az is, hogy legkésőbb e hónap végéig szerződést kell kötniük, és azt be kell nyújtaniuk az agrárkamarának ahhoz, hogy az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) működőképes lehessen a jövőben.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara lapjában jelent meg a következő felhívás: annak érdekében, hogy a korábbi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők is megfeleljenek az új feltételeknek, június 30-ig be kell, hogy nyújtsák a kamarának az ŐCSG alapításáról szóló szerződést.

Azok a magánszemélyek, akik a mezőgazdasági tevékenységet családtagjaikkal együtt akarták végezni, 2020. december 31-ig kétféle működési forma közül választhattak. Az egyik a családi gazdaság volt, a másik a közös őstermelői igazolvány. Bármelyik működési formáról is beszélünk, azok 2021. január 1-jétől átalakultak őstermelők családi gazdaságává, közkeletű elnevezéssel ŐCSG-vé.

Az átalakítás célja az volt, hogy a korábban fennálló kétféle működési forma úgy olvadjon eggyé, hogy a létrehozott új formában csak olyan hozzátartozók szerepeljenek, akik ténylegesen részt vesznek a gazdaság működtetésében, ugyanakkor a kedvező adózási értékhatárok is növekedjenek.

Az ŐCSG annak lehetőségét is megteremti, hogy a családtagok őstermelői tevékenységüket összehangoltan végezzék. Annak érdekében, hogy a korábbi közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők is megfeleljenek az ŐCSG-re vonatkozó feltételeknek, június 30-ig be kell nyújtaniuk az agrárkamarának az ŐCSG alapításáról szóló aláírt szerződést.

Mit kell tartalmaznia a szerződésnek?

A tagok nevét és személyes adataikat, amelyek alapján azonosíthatók. Rendelkezni kell a termőföldek, erdőterületek és egyéb termelőeszközök közös használatba adásáról. Itt fontos megemlíteni, hogy a tagoknak az ŐCSG tevékenységéhez szükséges termelési tényezőket biztosítaniuk kell (termőföldek, gépek), a tag eldöntheti, hogy a tulajdonában álló egyes termőföldrészleteket bérbe adja vagy más formában maga használja (például egyéni vállalkozóként), de ha őstermelők családi gazdaságának tagjaként saját maga használja, akkor kötelezően be kell vinnie azt a közös használatba. Ez a döntési lehetőség fennáll akkor is, ha a tag új termőföld tulajdonjogát szerzi meg. A szerződésben meg kell nevezni a folytatandó mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységeket.

Meg kell adni a személyes közreműködés formáját. Bővebben kifejtve ez azt jelenti, hogy minden tag esetében meg kell nevezni azt a tevékenységet, amellyel részt vesz az ŐCSG működésében. Néhány példát említve ezek lehetnek növénytermesztési, növényvédelmi munkálatok, vetőmagbeszerzés, állatállomány gondozása, tejfeldolgozásban történő részvétel, adminisztratív feladatok ellátása, termékárusítás.

Meg kell nevezni az őstermelők családi gazdaságát képviselő őstermelő személyét és az ŐCSG központját. A szerződésben rögzíteni lehet, ha van ilyen, a tagoknak az ŐCSG-be belépését megelőzően a gazdálkodás érdekében vállalt kötelezettségnek és megszerzett jogoknak az őstermelők családi gazdasága keretein belül továbbvitelének módját (például pályázatok, ŐCSG-be bevitt bérelt terület bérleti díjának közös fizetése).

Végül fontos, hogy a szerződést minden oldala számozott legyen, azt valamennyi tag és két tanú is aláírja. A tagoknak pedig a szerződés minden oldalát szignóval is el kell látniuk. Annak érdekében, hogy a szerződéskötés minél gördülékenyebb legyen, az agrárkamara a honlapján leölthető szerződésmintát tett közzé, amely a falugazdászok segítségével is elérhető.

Aki nem köt szerződést, az maradhat őstermelő Megkérdeztük, mi a teendője annak, aki nem kíván ŐCSG- szerződést kötni? Inkább maradna sima őstermelő és a családtagok is, külön-külön. Lehetséges ez? Őstermelő volta is megszűnik a január 1-jével, ha nem köt szerződést? A kérdésre a választ Botos Ferenc, a megyei agrárkamara igazgatója adta meg: azok esetében, akik június 30-ig nem nyújtják be az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara törli az ŐCSG-t az őstermelői nyilvántartásból, ugyanakkor az gazdaságot alapító tagok egyéni őstermelői jogviszonya továbbra is megmarad. Amennyiben a korábban közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező, 2021. január 1. napjával lett ŐCSG-tagok már tudják, hogy nem kívánják a közös munkát családi gazdaságként folytatni, akkor a NAK munkáját könnyítik meg azzal, ha kérik annak megszüntetését, melyet a köztestület portálján elérhető, erre a célra rendszeresített NAK-NY-362 számú nyomtatvánnyal tehetnek meg.

Borítókép: A bátai fiatal gazdálkodó, Kocsis János őstermelőként műveli a földterületeit